تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية جدلًا واسعًا عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة مقيمة بقرية "هريرة رزنة" التابعة لمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية وهي تستغيث من تعرضها وأبنائها لاعتداءات متكررة من شقيق زوجها. 

 

فيديو من قرية رزنة.. سيدة تستغيث بعد تجدد الاعتداءات رغم التصالح

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الذي تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة بالمنزل، لحظة تعرض السيدة لاعتداء بالضرب المبرح والسحل على سلالم المنزل، بينما يحاول نجلها الدفاع عنها فيتعرض هو الآخر للاعتداء. غير أن "فيتو" لم تتمكن حتى الآن من التحقق من صحة المقطع بشكل مستقل. 

المعتدى عليها تكشف تفاصيل الواقعة  

ووفقًا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية قالت السيدة إن زوجها يعمل خارج البلاد، بينما يستغل شقيقه المحصل بإحدى شركات المياه  فترة غيابه، حيث تتعرض لاعتداءات متكررة من زوجته. 

وأوضحت أنها سبق وقدمت بلاغًا رسميًا صدر فيه حكم قضائي بحبس المتهمة شهرًا، غير أن القضية انتهت بالتصالح في جلسة عرفية. 

 

طلب الحماية وانصافها

وأضافت السيدة أن الاعتداءات تجددت مؤخرًا رغم محاولات الصلح، ما دفعها إلى نشر الفيديو لطلب الحماية وإنصافها. 

خلافات أسرية قديمة 

وأكد شهود عيان من أهالي القرية أن الخلافات بين الطرفين قديمة وتجددت في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى تدخلهم أكثر من مرة لاحتواء الأزمة، لكن دون جدوى.

جهات التحقيق تباشر التحقيقات 

وباشرت الجهات المختصة بالشرقية فحص المقطع المتداول والتحقق من الشكوى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

