نيابة عن رئيس الجمهورية:

رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة "تيكاد ٩"

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى اليابان؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي ستستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد ٩" التي ستعقد بحضور رئيس الوزراء الياباني ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية والأفريقية.

ووفقا لبرنامج الزيارة سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش انعقاد قمة "تيكاد ٩" عددا من اللقاءات رفيعة المستوى، كما سيلتقي بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والأفريقية فضلا عن رؤساء أبرز الشركات اليابانية.

ومن المقرر كذلك أن يشارك رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى اليابان، في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي سيجمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية.

