متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف إنتاج الغاز المحلي، قائلا: "بدأنا الصعود في منحنى إنتاج الغاز، بعدما انخفض خلال العامين الماضيين".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "حجم إنتاج الغاز خلال العامين الماضيين انخفض من 6600 قدم مكعب في اليوم إلى 4100 قدم مكعب وفي هذا الصيف بدأنا الصعود وتوقعاتنا العودة إلى معدلاتنا الطبيعية السابقة خلال عام 2027".

ولفت: "هناك خطط تنفيذية واضحة لعودة نفس مستوى الإنتاج قبل العامين الماضيين، أي قبل الأزمة، أي أن حقل ظهر يسترجع حجما أكبر من طاقته الإنتاجية، وكل الحقول لها حجم معين، وسيتم ضخ استثمارات جديدة واكتشافات جديدة لضمان ثبات حجم الإنتاج المحلي وزيادته ومع النمو الكبير في كل القطاعات يشكل هذا عبئا وطلبا إضافيا على طاقات من الغاز الفترة المقبلة ونأخذ كل ذلك في الاعتبار، ونعمل على خطة لزيادة الإنتاج من الغاز خلال الخمس سنوات المقبلة".



وأكد: "بدأنا المنحنى التصاعدي من إنتاج الغاز، ومن المهم للغاية الحصول على الغاز من الدول المجاورة وتسييله في مصر لجعلها مركزا إقليميا للطاقة".



وتابع: "نحن في الطريق لاسترجاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر من الغاز، وتدريجيا مع الاكتشافات الجديدة وزيادة إنتاج الحقول خلال العامين المقبلين، نسبة الإنتاج المحلي ستعود لما كانت عليه قبل العامين الماضيين".

