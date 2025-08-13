مدبولي يكشف مفاجأة بشأن قانون سيارات المعاقين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة رصدت استغلالًا غير رشيد لامتيازات استيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ما استدعى إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن السماح سابقًا باستيراد سيارة كل 5 سنوات أدى إلى ممارسات غير مناسبة و"عبث فج"، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد ينص على السماح باستيراد سيارة كل 15 سنة، بهدف ضمان وصول المزايا التي تقدمها الدولة في هذا الملف إلى المستحقين الحقيقيين من ذوي الهمم.

وأكد رئيس الوزراء، أنه من الوارد حدوث أو إجراء تعديلات أو تغييرات بالقانون بما يضمن وصول الحق لمستحقيه.

