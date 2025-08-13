مدبولي: هناك توافق كامل بين مصر والأردن ودعم متبادل للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حمله خلال زيارته الأخيرة للأردن رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن بالغ تقديره واحترامه، مشيدًا بالتوافق الكامل بين البلدين في مختلف القضايا المشتركة، وفي مقدمتها مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من القيادة الأردنية لزيادة قوة العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتيسير إجراءات العاملين المصريين في الأردن، فضلًا عن تدعيم التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والغاز الطبيعي، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل عددًا من الدول الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.