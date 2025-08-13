الأربعاء 13 أغسطس 2025
مدبولي: هناك توافق كامل بين مصر والأردن ودعم متبادل للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حمله خلال زيارته الأخيرة للأردن رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن بالغ تقديره واحترامه، مشيدًا بالتوافق الكامل بين البلدين في مختلف القضايا المشتركة، وفي مقدمتها مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من القيادة الأردنية لزيادة قوة العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتيسير إجراءات العاملين المصريين في الأردن، فضلًا عن تدعيم التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والغاز الطبيعي، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل عددًا من الدول الأخرى.

