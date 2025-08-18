الإثنين 18 أغسطس 2025
محافظات

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

 شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية بعد قيام 5 أشخاص بمحاولة التخلص من جثمان صديقهم عقب وفاته أثناء تنقيبهم غير المشروع عن الآثار.

 وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي محافظة الشرقية، بوصول جثمان شاب بصحبة 5 آخرين، ادّعوا وفاته في حادث تصادم قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين الجثمان.

وبانتقال قوات المباحث، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وهم: "أحمد س.ع"، "أحمد ح.إ"، "مصطفى أ.ل"، "محمد إ.إ"، و"محمد أ.س". وبمواجهتهم، أقروا بأن صديقهم لقي حتف  إثر سقوط أدوات الحفر عليه أثناء تنقيبهم عن الآثار، ليقرروا بعدها إخفاء دراجته النارية داخل جراج ونقل جثمانه إلى المستشفى بادعاء وفاته في حادث مروري.

 

حبس المتهمين على ذمة التحقيقات 

 جرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

