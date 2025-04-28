غدر الأخ يبكي أهل كفر الأعصر.. مصرع شاب وطفليه على يد شقيقه بسبب الميراث في الشرقية

في واقعة مأساوية شهدتها قرية كفر الأعصر التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، عثر على شخص وطفليه مقتولين داخل مسكنهم للتحول القرية بعد دقائق إلى ثكنة عسكرية من رجال الشرطة لكشف غموض الجريمة البشعة.

مأساة دامية تهز الشرقية.. قتل شقيقه وطفليه

تفاصيل القضية بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على ثلاثة جثث لأب وطفليه داخل منزلهم، وعلى الفور، انتقلت قيادات مديرية أمن الشرقية، وتبين بالفحص أن الجثث تعود إلى "بلال ع."، 40 عامًا، وطفليه "حور" 6 سنوات، و"عبد الرحمن" 4 سنوات، مع وجود آثار خنق تؤكد وجود شبهة جنائية قوية.

مأساة دامية تهز الشرقية.. المجنى عليهم

مأساة دامية تهز الشرقية.. المجنى عليهم

تحركات أمنية واسعة لكشف غموض الجريمة

وجه مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بسرعة تشكيل فريق بحث، للعمل على كشف ملابسات الجريمة التي صدمت الأهالي، وانتقل فريق من نيابة شمال الزقازيق إلى موقع الحادث، وأمرت بنقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

صدمة القرية: الزوجة تكتشف الجريمة وتتهم شقيق الزوج

كشفت التحقيقات الأولية أن الزوجة، عقب عودتها من سوق القرية (سوق الأحد)، فوجئت بزوجها وطفليها جثثًا هامدة داخل غرفة النوم.



وأشارت إلى وجود خلافات قديمة حول الميراث بين زوجها وشقيقه ا "محمد ع. أ"، 48 عامًا، مدرب قيادة سيارات، واتهمته مباشرة بارتكاب الجريمة، وأكدت الزوجة أن المتهم فرّ من القرية برفقة أسرته عقب الواقعة.

تفاصيل اعترافات القاتل: استغل نومهم وخنقهم بدم بارد

وفق التحقيقات، فإن الجريمة وقعت في تمام العاشرة صباحًا، حيث استغل الجاني مغادرة زوجة شقيقه المنزل، ثم تسلل إلى غرفة المجني عليه وخنقه حتى الموت.



وعندما شاهدته الطفلة "حور" وشقيقها الصغير "عبد الرحمن"، لم يتردد في خنقهما أيضًا وإخفاء جثتيهما أسفل السرير، ثم فرّ هاربًا.

تمكنت قوات مباحث مركز أبو كبير من ضبطه لاحقًا بعد هروبه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

اعترافات صادمة لسفاح الشرقية: "قتلت أخويا وعياله علشان غيرتي على مراتي"

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل صادمة في واقعة مقتل أب وطفليه بقرية كفر الأعصر بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، على يد شقيقه الأكبر، "محمد عبد المنعم أحمد مصطفى"، 48 سنة، مدرب قيادة سيارات.

خلال التحقيقات، سرد المتهم تفاصيل جريمته البشعة، قائلًا إنه أقدم على قتل شقيقه وطفليه بسبب شعوره بالغيرة والغضب على خلفية مشادة مع شقيقه بشأن سلوك اعتبره "مسيئًا" تجاه زوجته.

تفاصيل الاعترافات أمام النيابة

بدأ المتهم حديثه بالإشارة إلى أنه كان يعمل فرد أمن قبل أن يتوقف عن العمل بسبب إصابة في يده. وأوضح أنه يوم الواقعة، كان في شرفة منزله عندما شاهد شقيقه "بلال" وهو يتصرف بطريقة غير لائقة تجاه زوجته من شرفة شقته السفلية، على حد وصفه.

وأشار إلى أنه بعد مرور حوالي ساعة ونصف على الحادثة، توجه إلى شقة شقيقه لمعاتبته، حيث تطور النقاش بينهما إلى مشادة عنيفة تبادل فيها الطرفان الشتائم.

مشادة تطورت إلى جريمة قتل:

قال المتهم في التحقيقات"كنت على آخرى، ولما شتمنا بعض قمت بخنقه، وأطفاله حاولوا يبعدوني عنه، فخنقتهم هما كمان بإيدي."

وأوضح أنه استمر في خنق شقيقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم خنق الطفلين "حور" و"عبد الرحمن" واحدًا تلو الآخر، وأخفى جثتي الطفلين أسفل سرير غرفة النوم، بينما قام بتغطية جثة شقيقه بملابس وكراكيب.

الاعتداء على زوجة المجني عليه:

لم تتوقف جرائم المتهم عند هذا الحد، حيث اعترف بأنه بعد عودة زوجة شقيقه من السوق ومواجهته داخل المنزل، اعتدى عليها باستخدام قطعة خشبية، محاولًا قتلها، لكنها استطاعت الإفلات منه والصراخ، ما حال دون استكمال جريمته.

وعن ذلك قال المتهم: "كنت بدور على سكينة عشان أخلص عليها، بس ملقتهاش، خدت خشبة وضربتها بيها."

الهروب ثم تسليم نفسه:

بعد ارتكاب الجريمة، فر المتهم إلى القاهرة مستخدمًا قطار السكك الحديدية، ومكث هناك يومين قبل أن يعود ويسلم نفسه للأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير.

وختم المتهم اعترافاته قائلًا:"مكنش قصدي أقتلهم كلهم، لكن كنت في حالة ذعر وغضب شديد... أنا مش بتعاطى مخدرات ولا بشرب سجاير."

كواليس بداية الجريمة

كانت قرية كفر الأعصر قد شهدت فاجعة أليمة عقب اكتشاف جثث "بلال عبد المنعم" وطفليه داخل منزلهم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة في زمن قياسي، لتقود التحقيقات إلى اعترافات صادمة أدلى بها شقيق المجني عليه.

وقد قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 29 يونيو 2025 للنطق بالحكم.

النيابة تتحرك بسرعة: حبس وتجديد وإحالة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس لاحقًا بعد استكمال الاستماع لأقوال الشهود وفحص الأدلة.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل شقيقه وطفليه والشروع في قتل زوجة شقيقه.

إحالة الأوراق للمفتي تمهيدًا لإعدامه

خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد سراج الدين وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالباري، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 29 يونيو 2025 للنطق بالحكم.

وداع حزين: تشييع جثامين الأب وطفليه

وكان الفترة الماضية، شهدت مشهد مؤلم، شيع عشرات من أهالي مركز أبو كبير جثامين الضحايا الثلاثة، وسط حالة من البكاء والانهيار، انطلقت صلاة الجنازة من مسجد الفقهاء إلى مقابر العائلة، وارتفعت الأصوات بالدعاء للضحايا الذين رحلوا بطريقة مأساوية هزت وجدان القرية بأكملها.

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