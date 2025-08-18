كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز عن بدء تفعيل قوائم الانتظار في مسابقة شغل 22 ألف معلم مساعد “مادة الرياضيات”.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب استبعاد بعض المتقدمين الذين سبق نجاحهم في مسابقة مماثلة أجريت العام الماضي، ويجري حاليا استكمال إجراءات التعاقد معهم في ضوء تلك المسابقة.

قوائم الانتظار تضم المتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية بنجاح

ومن الجدير بالذكر أن قوائم الانتظار تضم المتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية بنجاح إلا أن ترتيبهم لم يؤهلهم للدخول ضمن العدد المطلوب للتعيين، ويتيح النظام الاستعانة بهم بشكل مباشر في وجود شواغر نتيجة الاستبعاد أو عدم استلام العمل دون الحاجة لإعادة إجراء المسابقة من جديد.

ويمكن للمتقدمين في قوائم الانتظار بمحافظات أسيوط وسوهاج كفر الشيخ والغربية والقاهرة وبني سويف وأسوان وبورسعيد ودمياط الاستعلام عن موقفهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

