وزير السياحة والآثار يكشف خطط الترويج للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لترتيب رحلات الطيران العارض لنقل السائحين إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

الترويج السياحي لمصر بالخارج

وأوضح وزير السياحة والآثار أن الوزارة تمكنت من اختيار جانب بـمعرض سوق السفر العالمي (WTM) الذي يقام في لندن خلال شهر نوفمبر المقبل سيحتوي على بعض الحرف التقليدية، بالإضافة إلى بعض المجسمات للآثار الفرعونية بما يشبه المتاحف الموجودة في مصر.
 

وأشار إلى أن الوزارة سبق لها أن قامت بعمل مجسم عن المتحف المصري الكبير في بورصة برلين السياحية، وهو ما أعطى زخما كبيرا للجناح المصري وحظي بإقبال سياحي من الحضور، وساعد في الترويج السياحي لمصر بالخارج.
 

خطة وزارة السياحة والآثار للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين

وأوضح أن الوزارة تعتمد حاليا علي كافة الوسائل الترويجية بهدف التوصل إلى الجمهور المستهدف، سواء باستخدام السوشيال ميديا أو المؤثرين أو الإعلانات المختلفة بهدف الوصول إلى الشرائح المستهدفة من السائحين.
وتابع أن الوزارة حاليا تمتلك خطة خاصة بكل دولة عن المنتجات التي سيتم الترويج لها؛ مما يزيد من إمكانية للترويج لكافة المنتجات السياحية المصرية.
 

