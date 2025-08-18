إذا شعرت بهذه الأعراض توجه لأقرب مستشفى

أعراض هبوط الدورة الدموية، هبوط الدورة الدموية أو انخفاض ضغط الدم بشكل حاد، من الإصابات المفاجئة التى تهدد صحة صاحبتها فى حالة عدم إسعافه سريعا.

وأعراض هبوط الدورة الدموية، عديدة ولكن قد يجهلها العديد من الأشخاص، لأنها متشابهة مع أعراض أمراض عديدة، ما يسبب مخاطر عديدة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد: إن هبوط الدورة الدموية من الحالات الصحية الشائعة التي قد تصيب الإنسان نتيجة ضعف تدفق الدم وعدم وصوله بشكل كافٍ إلى أعضاء الجسم المختلفة، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين والمواد الغذائية الضرورية لوظائف الأعضاء. هذه الحالة قد تكون مؤقتة وبسيطة، وقد تكون مؤشرا لمشكلات صحية أكثر خطورة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

أعراض هبوط الدورة الدموية

وأضاف العوضي: تختلف الأعراض من شخص لآخر حسب شدة الحالة وسببها، ومن أبرزها:

الدوخة والدوار، نتيجة ضعف وصول الدم إلى الدماغ.

الإرهاق الشديد والتعب المستمر، بسبب نقص الأكسجين والطاقة.

شحوب وبرودة الأطراف، خاصة اليدين والقدمين بسبب ضعف تدفق الدم إليها.

ضيق في التنفس أو صعوبة في أخذ النفس بعمق.

تسارع أو ضعف ضربات القلب.

تنميل أو وخز في الأطراف.

إغماء أو فقدان مؤقت للوعي في الحالات الشديدة.

أسباب هبوط الدورة الدموية

وتابع: تتنوع أسباب هبوط الدورة الدموية بين عوامل مؤقتة وأخرى مرضية أكثر خطورة، ومنها:-

انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ أو مزمن.

فقدان الدم نتيجة نزيف داخلي أو خارجي.

قصور القلب وضعف قدرته على ضخ الدم.

الجفاف الناتج عن قلة شرب السوائل أو فقدانها بسبب الإسهال أو التعرق الشديد.

الجلطات الدموية التي تعيق تدفق الدم.

اضطرابات الغدة الدرقية أو الهرمونات بشكل عام.الصدمة النفسية أو الجسدية.

الأمراض المزمنة مثل السكري وتصلب الشرايين.

مخاطر هبوط الدورة الدموية

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد: إذا لم يتم التعامل مع الحالة بسرعة فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

فشل الأعضاء الحيوية القلب، الكلى، الدماغ بسبب نقص الأكسجين.

الجلطات الدموية نتيجة بطء سريان الدم.

السكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

الوفاة في الحالات الحادة غير المعالجة.

علاج هبوط الدورة الدموية

وأضاف استشارى أمراض الباطنة: يعتمد العلاج على السبب الأساسي للحالة، ومن الطرق المتبعة:

الاستلقاء ورفع القدمين لزيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

توفير الهواء النقي وتهوية المكان.

إعطاء محاليل وريدية لعلاج الجفاف أو فقدان الدم.

استخدام أدوية لرفع ضغط الدم أو دعم عمل القلب.

علاج السبب الأساسي مثل إيقاف النزيف أو إذابة الجلطات.

التدخل الجراحي في حالة وجود نزيف داخلي أو انسداد خطير في الأوعية الدموية.

طرق الوقاية من هبوط الدورة الدموية

وتابع: للوقاية من هبوط الدورة الدموية، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

شرب كمية كافية من الماء يوميا.

تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات والمعادن خاصة الحديد وفيتامين B12.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتنشيط الدورة الدموية.

تجنب الوقوف لفترات طويلة دون حركة.

التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم.

تجنب التدخين والإفراط في الكافيين والكحول.

الفحص الدوري خاصة لمرضى القلب والشرايين.

