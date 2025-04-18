الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

بعد وفاة سليمان عيد، أعراض وأسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

الفنان سليمان عيد
الفنان سليمان عيد

وفاة الفنان سليمان عيد، استيقظ المصريون اليوم على خبر وفاة الفنان سليمان عيد الذى رسم البسمة على وجه جمهوره لخفة ظله فى عالم الفن، وذلك متأثرا بأزمة صحية، حيث توقفت عضلة القلب نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

والهبوط الحاد في الدورة الدموية من الأمراض المفاجئة التى تهدد حياة المريض فى حالة عدم إسعافه بسرعة شديدة، لذا يجب التنبه لاعراضها.

وتقول الدكتورة منال عبد اللطيف استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الهبوط الحاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب من الحالات الطارئة التي قد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق إذا لم يتم التدخل بسرعة وبشكل صحيح، وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تحدث بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مما يجعل الوعي بها وبأسبابها وطرق التعامل معها أمرًا بالغ الأهمية. 

أسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

وأضافت منال، أن هناك أسبابا عديدة للإصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية، منها:-

  • جلطات القلب، وهو السبب الأكثر شيوعًا، حيث يؤدي انسداد أحد الشرايين التاجية إلى توقف وصول الدم إلى جزء من القلب.
  • عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان البطيني أو البطء الشديد في ضربات القلب، مما يعيق قدرة القلب على ضخ الدم بفعالية.
  • الصدمة النزفية، نتيجة فقدان كمية كبيرة من الدم بسبب حادث، أو نزيف داخلي، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.
  • الصدمة التحسسية، تحدث كرد فعل تحسسي شديد، تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم بشكل حاد.
  • الجلطات الرئوية، انسداد أحد الشرايين في الرئة بجلطة دموية، مما يعيق تدفق الدم ويؤثر على القلب.
  • القصور الحاد في القلب، سواء كان ناتجا عن مرض مزمن أو نتيجة ضعف عضلي مفاجئ في القلب.
  • الجفاف الحاد أو الإسهال الشديد، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الدم الواصل إلى القلب.
  • تسمم الدم، نتيجة عدوى بكتيرية شديدة تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وفشل الأعضاء.

وتابعت، أن توقف عضلة القلب المفاجئ هو فقدان مفاجئ لوظيفة القلب، ويؤدي ذلك إلى توقف ضخ الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية، وغالبا ما يكون سببه مشكلة كهربائية تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

وعن أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية، قالت الدكتورة منال عبد اللطيف، أنها تشمل الآتى:-

  • فقدان الوعي المفاجئ
  • برودة وشحوب الأطراف
  • غياب النبض
  • ضيق أو توقف التنفس
  • تعرق غزير
  • زرقة الشفاه والأطراف
وفاة الفنان سليمان عيد 
وفاة الفنان سليمان عيد 

طرق إسعاف المريض

وأضافت استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، أنه يمكن إنقاذ المريض عند إصابته بالهبوط الحاد بالدورة الدموية من خلال بعض الاسعافات، منها:-

  • التحقق من الوعي والتنفس، وإذا كان الشخص لا يستجيب ولا يتنفس أو يتنفس بصعوبة، يجب طلب الإسعاف فورًا.
  • إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، حيث يتم الضغط على منتصف صدر المريض بمعدل 100-120 ضغطة في الدقيقة، مع التنفس الصناعي إن أمكن (نفسين بعد كل 30 ضغطة).
  • الاستمرار بالضغط حتى وصول سيارة الإسعاف أو ظهور علامات الحياة.
  • استخدام جهاز الصدمات إن توفر، وهو جهاز يُستخدم لتصحيح اضطراب ضربات القلب الكهربائية، حيث يتبع المستخدم التعليمات الصوتية للجهاز بدقة.

طرق الوقاية من الهبوط القلبي المفاجئ

وتابعت، أنه يمكن تفادي الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية، وذلك من خلال بعض النصائح،منها:-

  • الفحوصات الدورية للقلب وضغط الدم والكوليسترول.
  • التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم.
  • الإقلاع عن التدخين والكحول.
  • اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.
  • التعامل الجاد مع أي أعراض غير طبيعية مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس.
  • الاحتفاظ بجهاز الصدمات في الأماكن العامة والمدارس والنوادي.
  • تعليم أفراد الأسرة كيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي.
txt

موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سليمان عيد

txt

آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة (صور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سليمان عيد الفنان سليمان عيد وفاة الفنان سليمان عيد أسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية توقف عضلة القلب صحة الصحة الدكتورة منال عبد اللطيف

مواد متعلقة

وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

الصحة تحذر من 3 أسباب للإصابة بسرطان الرئة

تنظم ضربات القلب وحرارة الجسم، أهم وظائف الغدة الدرقية

منها الجلطة وتمزق الرباط الصليبي، أعراض بالساق تدل على حالات طبية طارئة
ads

الأكثر قراءة

آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة (صور)

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الفنان سليمان عيد

ما السبب وراء وفاة الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ؟

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لقادة قطر والكويت وإندونيسيا ورواندا والبرلمان العربي

وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

ارتفاع جديد لأسعار الذهب صباح اليوم بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي

موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سليمان عيد

بعد وفاة سليمان عيد، أعراض وأسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

خدمات

المزيد

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

أسعار السلك الألومنيوم 9 مم يسجل 150 ألف جنيه

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب وصفة سم النحل.. نهاية غير متوقعة لطبيب الترندات جودة عواد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بحدوث خسارة مالية

المجددون.. ابن عطاء الله السكندري، عدو الصوفية الذي صار من أعلامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية