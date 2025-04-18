بعد وفاة سليمان عيد، أعراض وأسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

وفاة الفنان سليمان عيد، استيقظ المصريون اليوم على خبر وفاة الفنان سليمان عيد الذى رسم البسمة على وجه جمهوره لخفة ظله فى عالم الفن، وذلك متأثرا بأزمة صحية، حيث توقفت عضلة القلب نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

والهبوط الحاد في الدورة الدموية من الأمراض المفاجئة التى تهدد حياة المريض فى حالة عدم إسعافه بسرعة شديدة، لذا يجب التنبه لاعراضها.

وتقول الدكتورة منال عبد اللطيف استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الهبوط الحاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب من الحالات الطارئة التي قد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق إذا لم يتم التدخل بسرعة وبشكل صحيح، وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تحدث بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مما يجعل الوعي بها وبأسبابها وطرق التعامل معها أمرًا بالغ الأهمية.

أسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

وأضافت منال، أن هناك أسبابا عديدة للإصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية، منها:-

جلطات القلب، وهو السبب الأكثر شيوعًا، حيث يؤدي انسداد أحد الشرايين التاجية إلى توقف وصول الدم إلى جزء من القلب.

عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان البطيني أو البطء الشديد في ضربات القلب، مما يعيق قدرة القلب على ضخ الدم بفعالية.

الصدمة النزفية، نتيجة فقدان كمية كبيرة من الدم بسبب حادث، أو نزيف داخلي، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.

الصدمة التحسسية، تحدث كرد فعل تحسسي شديد، تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم بشكل حاد.

الجلطات الرئوية، انسداد أحد الشرايين في الرئة بجلطة دموية، مما يعيق تدفق الدم ويؤثر على القلب.

القصور الحاد في القلب، سواء كان ناتجا عن مرض مزمن أو نتيجة ضعف عضلي مفاجئ في القلب.

الجفاف الحاد أو الإسهال الشديد، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الدم الواصل إلى القلب.

تسمم الدم، نتيجة عدوى بكتيرية شديدة تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وفشل الأعضاء.

وتابعت، أن توقف عضلة القلب المفاجئ هو فقدان مفاجئ لوظيفة القلب، ويؤدي ذلك إلى توقف ضخ الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية، وغالبا ما يكون سببه مشكلة كهربائية تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

وعن أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية، قالت الدكتورة منال عبد اللطيف، أنها تشمل الآتى:-

فقدان الوعي المفاجئ

برودة وشحوب الأطراف

غياب النبض

ضيق أو توقف التنفس

تعرق غزير

زرقة الشفاه والأطراف

وفاة الفنان سليمان عيد

طرق إسعاف المريض

وأضافت استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، أنه يمكن إنقاذ المريض عند إصابته بالهبوط الحاد بالدورة الدموية من خلال بعض الاسعافات، منها:-

التحقق من الوعي والتنفس، وإذا كان الشخص لا يستجيب ولا يتنفس أو يتنفس بصعوبة، يجب طلب الإسعاف فورًا.

إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، حيث يتم الضغط على منتصف صدر المريض بمعدل 100-120 ضغطة في الدقيقة، مع التنفس الصناعي إن أمكن (نفسين بعد كل 30 ضغطة).

الاستمرار بالضغط حتى وصول سيارة الإسعاف أو ظهور علامات الحياة.

استخدام جهاز الصدمات إن توفر، وهو جهاز يُستخدم لتصحيح اضطراب ضربات القلب الكهربائية، حيث يتبع المستخدم التعليمات الصوتية للجهاز بدقة.

طرق الوقاية من الهبوط القلبي المفاجئ

وتابعت، أنه يمكن تفادي الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية، وذلك من خلال بعض النصائح،منها:-

الفحوصات الدورية للقلب وضغط الدم والكوليسترول.

التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين والكحول.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

التعامل الجاد مع أي أعراض غير طبيعية مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس.

الاحتفاظ بجهاز الصدمات في الأماكن العامة والمدارس والنوادي.

تعليم أفراد الأسرة كيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي.

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