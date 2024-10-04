مشاكل القلب والسكتات الدماغية أبرزها، مضاعفات وأعراض انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم هو قراءة أقل من 90/60 ملم زئبق، ويمكن أن تسبب العديد من المشكلات انخفاض ضغط الدم، ويختلف العلاج حسب سبب ذلك.

وتشمل أعراض انخفاض ضغط الدم الدوخة والإغماء، لكن العديد من الأشخاص لا يعانون من أعراض، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أعراض انخفاض ضغط الدم

تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم:

الدوخة أو الشعور بالدوار.

الإغماء أو الإغماء.

الغثيان أو القيء.

تشوه الرؤية أو عدم وضوحها.

التنفس السريع والضحل.

التعب أو الضعف.

الشعور بالخمول.

الارتباك أو صعوبة التركيز.

الانفعال أو التغيرات غير العادية الأخرى في السلوك.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأعراض، تعتمد التأثيرات على سبب حدوث انخفاض ضغط الدم ومدى سرعة تطوره وما سببه، ويحدث الانخفاض البطيء في ضغط الدم بشكل طبيعي، لذلك يصبح انخفاض ضغط الدم أكثر شيوعًا مع تقدم الناس في السن، وانخفاض ضغط الدم السريع قد يعني أن أجزاء معينة من الجسم ولا يحصل على تدفق دم كافٍ، ويمكن أن يكون لذلك آثار غير سارة أو مزعجة أو حتى خطيرة.

ويمكن للجسم التحكم تلقائيًا في ضغط الدم ومنعه من الانخفاض كثيرًا، وإذا بدأ في الانخفاض، يحاول الجسم التعويض عن ذلك، إما عن طريق تسريع معدل ضربات القلب أو تضييق الأوعية الدموية لجعلها أضيق، وتحدث أعراض انخفاض ضغط الدم عندما لا يستطيع الجسم تعويض انخفاض ضغط الدم.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، لا يسبب انخفاض ضغط الدم أي أعراض، و​​كثير من الناس لا يعرفون حتى أن ضغط دمهم منخفض ما لم يقيسوا ضغط دمهم.

العلامات المحتملة لانخفاض ضغط الدم

قد يلاحظ مقدم الأطباء هذه العلامات لانخفاض ضغط الدم:

معدل ضربات القلب بطيء جدًا أو سريع جدًا.

لون الجلد يبدو أفتح مما هو عليه عادةً.

الركبة باردة.

انخفاض الناتج القلبي.

انخفاض إنتاج البول.

أسباب انخفاض ضغط الدم

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم لمجموعة واسعة من الأسباب، وتشمل أسباب انخفاض ضغط الدم ما يلي:

انخفاض ضغط الدم الانتصابي: يحدث هذا عندما تقف بسرعة كبيرة ولا يستطيع الجسم التعويض بمزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.

أمراض الجهاز العصبي المركزي: يمكن أن تؤثر حالات مثل مرض باركنسون على كيفية تحكم الجهاز العصبي في ضغط الدم، قد يشعر الأشخاص المصابون بهذه الحالات بتأثيرات انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام لأن أجهزتهم الهضمية تستخدم المزيد من الدم أثناء هضم الطعام.

انخفاض حجم الدم: يمكن أن يؤدي فقدان الدم من الإصابات الشديدة إلى انخفاض ضغط الدم، ويمكن أن يساهم الجفاف أيضًا في انخفاض حجم الدم.

الحالات المهددة للحياة: تشمل هذه الحالات عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) والانسداد الرئوي (PE) والنوبات القلبية وانهيار الرئة، ويمكن أن تسبب أيضًا ردود الفعل التحسسية المهددة للحياة (الحساسية المفرطة) أو ردود الفعل المناعية للعدوى الشديدة (الإنتان) انخفاض ضغط الدم.

حالات القلب والرئة: يمكن أن تصاب بانخفاض ضغط الدم عندما ينبض القلب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، أو إذا كانت الرئة لا تعملان كما ينبغي، وقصور القلب المتقدم هو سبب آخر.

الأدوية الموصوفة طبيًا: يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم مع الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم، وقصور القلب، وضعف الانتصاب، والمشاكل العصبية، والاكتئاب وغيرها، لذلك من المهم عدم التوقف عن تناول أي دواء موصوف إلا إذا طلب الطبيب ذلك.

الكحول أو المخدرات الترفيهية: يمكن أن تخفض المخدرات الترفيهية ضغط الدم، وكذلك الكحول، ويمكن لبعض المكملات العشبية أو الفيتامينات أو العلاجات المنزلية أيضًا أن تخفض ضغط الدم.

الحمل: انخفاض ضغط الدم الانتصابي ممكن في الثلث الأول والثاني من الحمل، ويمكن أن يؤدي النزيف أو مضاعفات الحمل الأخرى أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم.

درجات الحرارة الشديدة: يمكن أن يؤثر ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها على انخفاض ضغط الدم ويجعل آثاره أسوأ.

مضاعفات انخفاض ضغط الدم

تشمل المضاعفات التي يمكن أن تحدث بسبب انخفاض ضغط الدم ما يلي:

السقوط والإصابات المرتبطة بالسقوط: هذه هي أكبر المخاطر المرتبطة بانخفاض ضغط الدم لأنها يمكن أن تسبب الدوخة والإغماء، ويمكن أن تؤدي السقوط إلى كسر العظام والارتجاجات وإصابات أخرى خطيرة أو حتى مهددة للحياة، وإذا كان الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم، فيجب أن يكون منع السقوط أحد أكبر الأولويات.

الصدمة: عندما يكون ضغط الدم منخفضًا، يمكن أن يؤثر ذلك على الأعضاء عن طريق تقليل كمية الدم التي يحصل عليه الشخص، ويمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأعضاء أو حتى الصدمة (حيث يبدأ الجسم في التوقف عن العمل بسبب تدفق الدم والأكسجين المحدود).

مشاكل القلب أو السكتة الدماغية: يمكن أن يتسبب انخفاض ضغط الدم في محاولة القلب التعويض عن طريق الضخ بشكل أسرع أو أقوى، وبمرور الوقت يمكن أن يتسبب ذلك في تلف دائم للقلب وحتى فشل القلب، ويمكن أن يسبب أيضًا مشاكل مثل تجلط الأوردة العميقة (DVT) والسكتة الدماغية لأن الدم لا يتدفق كما ينبغي، مما يتسبب في تكوين الجلطات.