علاج الضغط المنخفض سريعًا في البيت، وهذه أسبابه وكيفية الوقاية

علاج الضغط المنخفض سريعًا في البيت، يُعد انخفاض ضغط الدم (الضغط المنخفض) من الحالات الصحية التي قد تصيب العديد من الأشخاص في مراحل مختلفة من حياتهم.



وعلى الرغم من أن انخفاض ضغط الدم يُعتبر في بعض الأحيان علامة على صحة جيدة، إلا أن انخفاضه الشديد أو المفاجئ يمكن أن يسبب أعراضًا مزعجة مثل الدوخة، الإغماء، الإرهاق، ضعف التركيز، وعدم انتظام ضربات القلب.

ولهذا السبب، من المهم معرفة طرق العلاج السريعة والفعالة التي يمكن تنفيذها في البيت فور الشعور بالأعراض.

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن انخفاض ضغط الدم حالة يمكن السيطرة عليها في أغلب الأوقات من خلال خطوات بسيطة وسريعة تُنفذ في المنزل.

لكن من المهم الانتباه عند تكرار الأعراض ومعرفة السبب الحقيقي وراء الانخفاض لتجنّب المضاعفات.

وفي حال لم تُجدي العلاجات المنزلية نفعًا أو تطورت الأعراض، فلا بد من زيارة الطبيب فورًا للتشخيص والعلاج المناسب. الاهتمام بالنمط الغذائي ونمط الحياة يلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من هذه المشكلة وتحقيق التوازن الصحي في الجسم.

ما هو الضغط المنخفض؟

وأشارت الدكتورة مها سيد، إلى أن ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على جدران الأوعية الدموية أثناء تدفقه. ويتراوح المعدل الطبيعي لضغط الدم عند أغلب البالغين بين 120/80 ملم زئبق. وعندما ينخفض ضغط الدم إلى أقل من 90/60 ملم زئبق، يُعتبر ذلك انخفاضًا في الضغط.

وفي بعض الأحيان، لا يسبب انخفاض الضغط أعراضًا ويكون طبيعيًا بالنسبة لبعض الأشخاص، خصوصًا الرياضيين أو من يتمتعون بلياقة بدنية عالية، لكن في حالات أخرى قد يكون نتيجة لمشكلة صحية ويحتاج إلى تدخل.

علاج الضغط المنخفض

أشهر أسباب انخفاض ضغط الدم



وأضافت أنه عند انخفاض ضغط الدم، وحتى نتمكن من علاج الحالة بطريقة فعالة، لابد من معرفة السبب وراء الانخفاض.

ومن الأسباب الشائعة:

الجفاف

الصيام أو قلة الأكل

اضطرابات الغدة الدرقية

مشاكل القلب

فقر الدم

الحمل

التغير المفاجئ في الوضعية (مثل الوقوف بسرعة)

تناول أدوية معينة مثل مدرات البول أو أدوية القلب



أعراض انخفاض الضغط



من أبرز الأعراض التي قد يشعر بها الشخص عند انخفاض ضغط الدم:

الدوخة أو الشعور بخفة الرأس

الإغماء

ضعف عام في الجسم

زغللة في الرؤية

شحوب في الوجه وبرودة الأطراف

تسارع في نبضات القلب

غثيان أو قلق مفاجئ

صعوبة في التركيز

عند ملاحظة هذه الأعراض، من المهم التحرك سريعًا لتجنب تفاقم الحالة، خاصة إن صاحبها فقدان وعي أو صعوبة في التنفس.

علاج الضغط المنخفض سريعًا في البيت



وأوضحت الدكتورة مها، إلى أن هناك مجموعة من الخطوات والعلاجات المنزلية التي يمكن تنفيذها بسرعة للسيطرة على ضغط الدم المنخفض ورفع مستواه إلى الحدود الطبيعية:

وفي البداية، عند الشعور بالهبوط، اجلسي أو استلقي فورًا، وارفعي قدميك.

تجنبي الوقوف المفاجئ أو البقاء لفترة طويلة واقفة.

احرصي على تناول وجبات صغيرة ومتكررة لتجنب الانخفاض المفاجئ.

ثم اتبعي الخطوات التالية:

1. تناول كوب من الماء المالح

يُعد شرب كوب من الماء المذاب فيه نصف ملعقة صغيرة من الملح علاجًا فعالًا في حالة انخفاض ضغط الدم، إذ يساعد الصوديوم الموجود في الملح على رفع ضغط الدم بسرعة. لكن لا يُنصح بالإفراط في استخدام هذه الطريقة خصوصًا لمن يعانون من أمراض القلب أو الكلى.

2. الاستلقاء ورفع القدمين

عند الشعور بالدوار أو الإغماء، يُفضل الاستلقاء على الظهر ورفع القدمين إلى مستوى أعلى من القلب باستخدام وسادة أو الاستناد على الحائط. هذه الوضعية تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ وتخفيف الأعراض.

3. شرب الماء أو السوائل

الجفاف هو من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض الضغط، لذلك من المهم شرب كمية كافية من الماء والسوائل، خاصة في الجو الحار أو بعد التمارين الرياضية أو حالات الإسهال. يمكن أيضًا شرب العصائر الطبيعية وخاصة عصير الليمون أو الرمان.

4. تناول وجبة خفيفة ومالحة

إذا كان الانخفاض مرتبطًا بالجوع أو تأخر الأكل، فإن تناول وجبة خفيفة تحتوي على الملح مثل الخبز المحمص، المكسرات المالحة، أو الجبن قد يساعد على رفع الضغط سريعًا. ويمكن أيضًا تناول التمر أو ملعقة من العسل مع القرفة لتحفيز الدورة الدموية.

5. شرب القهوة أو الشاي

يحتوي الكافيين الموجود في القهوة والشاي على خصائص مؤقتة ترفع ضغط الدم وتُحسن من نشاط الدورة الدموية. لذلك، يُمكن شرب كوب صغير من القهوة أو الشاي عند الشعور بالأعراض، ولكن يُفضل عدم الاعتماد على هذه الطريقة بشكل دائم.

6. ارتداء الجوارب الضاغطة

في حالات تكرار انخفاض الضغط، يُنصح بارتداء الجوارب الضاغطة (الطبية) التي تُقلل من تراكم الدم في الساقين وتساعد على تحسين تدفقه إلى باقي أجزاء الجسم، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الضغط الانتصابي.

7. تناول المكملات الغذائية

إذا كان الانخفاض ناتجًا عن نقص في بعض العناصر مثل فيتامين B12 أو الحديد، فيجب تعويض هذا النقص تحت إشراف طبي، وقد يساعد تناول المكملات على رفع الضغط وتحسين الحالة بشكل عام.

8. الاستحمام بماء فاتر

الاستحمام بماء دافئ (وليس ساخنًا) يساعد على تنشيط الدورة الدموية. يمكن أيضًا تطبيق كمادات ماء باردة على الوجه لتحفيز رفع ضغط الدم.



المشروبات المفيدة لعلاج الضغط المنخفض سريعا:

الماء المملح (ماء + رشة ملح):

يساعد على رفع ضغط الدم بسرعة نظرًا لاحتوائه على الصوديوم.

يُنصح به في الحالات الطارئة، لكن لا يُفرط في استخدامه لمرضى القلب أو الكلى.

القهوة أو الشاي الأسود:

يحتويان على الكافيين الذي يعمل على تضييق الأوعية الدموية مؤقتًا ورفع الضغط.

يُفضل كوب صغير فقط عند الحاجة.

عصير الليمون:

يُرطب الجسم ويُنشط الدورة الدموية.

يمكن تحليته بالعسل ورشة ملح لمزيد من الفائدة.

عصير الرمان الطبيعي:

غني بمضادات الأكسدة ويساعد في تحسين تدفق الدم ورفع الضغط.

مشروب العرقسوس (غير مناسب لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن):

يحتوي على مركب طبيعي يُعرف بقدرته على رفع الضغط.

أطعمة ومشروبات للضغط المنخفض

الأطعمة التي يمكنها رفع ضغط الدم سريعًا

التمر:

مصدر غني بالسكريات الطبيعية، ويُساعد في رفع ضغط الدم بسرعة.

تناول 3 - 5 حبات كوجبة خفيفة عند الشعور بالدوار.

المكسرات المالحة (اللوز، الكاجو، الفستق):

تحتوي على الصوديوم والدهون الصحية، وهي فعالة في رفع الضغط.

الجبن الأبيض أو الجبن القريش المملح:

مصدر جيد للملح والبروتين، ويمكن تناوله مع شريحة خبز.

الخبز المحمص بالزبدة أو العسل:

يمد الجسم بالطاقة السريعة ويرفع الضغط تدريجيًا.

شوربة الدجاج المالحة:

غنية بالصوديوم وتعيد للجسم توازنه، خاصة عند وجود أعراض الجفاف أو التعب.

الزبيب:

يُستخدم تقليديًا في الطب الهندي لرفع الضغط، وينصح بنقع ملعقة منه في الماء ليلًا وتناوله صباحًا.

الموز:

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، ويُفضل في حالات انخفاض الضغط الناتج عن ضعف الدورة الدموية.

الوقاية من انخفاض ضغط الدم



للوقاية من تكرار الحالة، يُنصح باتباع النصائح التالية:

تناول وجبات منتظمة ومتوازنة.

شرب كمية كافية من السوائل يوميًا.

تجنب الوقوف المفاجئ من الجلوس أو النوم.

تقليل تناول الكحول (إن وُجد).

مراقبة ضغط الدم دوريًا خاصة لكبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة.

تجنب الوقوف الطويل دون حركة.

متى يجب زيارة الطبيب؟



على الرغم من إمكانية التعامل مع معظم حالات الضغط المنخفض في البيت، إلا أن هناك حالات تستدعي التوجه للطبيب فورًا، منها:

تكرار الإغماء أو فقدان الوعي.

انخفاض الضغط بشكل دائم بدون سبب واضح.

وجود أمراض مزمنة مثل القلب أو الكلى.

الشعور بألم في الصدر أو ضيق في التنفس مع انخفاض الضغط.

عدم تحسن الأعراض بعد تطبيق العلاجات المنزلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.