يبدأ العام الدراسي المقبل، تفاصيل نظام التعليم التكنولوجي المتقدم

أقر تعديل قانون التعليم، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في يوليو الماضي، نظام التعليم التكنولوجي المتقدم، للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

أقسام التعليم التكنولوجي المتقدم

ومنح تعديل قانون التعليم، الحق لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، في تحديد أقسام الدراسة في نظام التعليم التكنولوجي المتقدم، بما يتماشى مع خطة التنمية على مستوى الدولة.

تفاصيل تعديل قانون التعليم

وتنص المادة (39) من تعديل قانون التعليم على: تُحدَّد أقسام الدراسة في البرامج وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويَصدُر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.

إقامة مشروعات إنتاجية في التعليم التكنولوجي المتقدم

وتنص المادة (41) من تعديل قانون التعليم على: لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38)، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.

نظام الدراسة 5 سنوات في التعليم التكنولوجي المتقدم

ويقرر التعليم التكنولوجي، منح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدِّد فيها نوع التخصص.

يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول"

وتنص المادة (38) من تعديل قانون التعليم على: يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة.

ضوابط القبول في التعليم التكنولوجي المتقدم

ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.

شهادة إتمام التعليم التكنولوجي المتقدم

ويُمنَح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدِّد فيها نوع التخصص.

