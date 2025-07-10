ضوابط امتحانات الثانوية العامة الجديدة والتحسين وفق تعديل قانون التعليم

تضمن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا قبل فض دور الانعقاد الخامس، إقرار ضوابط جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة.

ضوابط التحسين في امتحانات الثانوية العامة

وتمنح التعديلات الجديدة في قانون التعليم الحق لطلاب الثانوية العامة في التحسين، بإعادة الامتحان في مادة أو أكثر وفقا لعدد من الضوابط.

وتنص المادة (28) من تعديل قانون التعليم على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

التقدم للامتحان في الثانوية العامة

ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحديد مواد الدراسة والامتحانات بقرار من وزير التعليم

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

حق الطالب في إعادة الامتحانات للتحسين

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

يشار إلى أنه يتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

الإبقاء على نظام الثانوية العامة

كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

كما يراعي تعديل قانون التعليم، أعداد الطلاب بالجامعات، المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

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