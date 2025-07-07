برلمانية ترفض تعديل قانون التعليم: قعدت يومين مفهمتش نظام البكالوريا

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

مناقشة تعديل قانون التعليم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

وقالت عضو مجلس النواب: "قعدت يومين في مناقشات القانون في لجنة التعليم أحاول أفهم إيه البكالوريا، والله ما فهمت حاجة، وزارة التربية والتعليم، ما قدمتلناش حاجة".

وتابعت النائبة: "همشي للآخر إنها أعظم اختراع في التاريخ"، قائلة: "كل خمس سنين نأتي بنظام جديد، ذنب الطالب إيه؟".

تعدد الأنظمة التعليمية يتسبب في حالة من الارتباك

وقالت عضو مجلس النواب: "مش بنلحق نشوف نتائج، ما نلحقش نشوف مين نجح ومين فشل، نغير النظام بدون ما ندي فرصة".

الأرض غير جاهز لتطبيق نظام البكالوريا

وأشارت النائبة، إلى تخبط الطلاب وأولياء الأمور ما بين برنامج تعليمي وآخر، مؤكدة أن الأرض غير مجهزة لهذا البرنامج.

الحكومة فشلت في حل إشكالية كثافة الفصول وعجز المعلمين

واستشهدت عضو مجلس النواب، عدم حل مشكلة كثافة الفصول وعجز المعلمين حتى الآن.

وتساءلت عضو مجلس النواب: "هل الهدف كلنا ندخل طب وصيدلة؟"، قائلة: "هذا ليس الهدف من التعليم، ما كنش عندنا أنظمة دولية لما اتخرج زويل كان عندنا الثانوية؟".

رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية ولا يوجد مدرسين

وأشارت إلى رفع نسبة نجاح التربية الدينية إلى70% في تعديل قانون التعليم، قائلة: وفي نفس الوقت معندناش مدرس دين، القانون جميل والفكرة رائعة على أرض غير مجهزة".

تفاصيل نظام البكالوريا الجديد

وأفردت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، فصلا جديدا عن النظام الجديد بديل الثانوية العامة وهو “البكالوريا”، وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

وزير التعليم يوافق على موقف النواب من تعديل القانون

وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، التوافق مع ما أوردته لجنة التعليم في مشروع القانون المقدم.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أن استحداث نظام البكالوريا فى المرحلة الثانوية، يعد خطوة فارقة فى التعليم المصرى، لمواجهة ما يمثله نظام الثانوية العامة من عبء مادى ومعنوى على الأسرة المصرية.

وتضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا.

نظام البكالوريا اختياريًا مجانيًا

وتنص المادة (37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.

الدراسة في نظام البكالوريا 3 سنوات

كما تنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.

ضوابط إعداد أقسام التعليم بنظام البكالوريا

وتنص المادة (37) مكررًا 2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.

ضوابط امتحانات البكالوريا

على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.

ضوابط شكل شهادة نظام البكالوريا

وتنص كذلك المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.

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