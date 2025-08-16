ضوابط مد عمل المعلمين بعد بلوغ سن المعاش وفق تعديل قانون التعليم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون التعليم الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في يوليو الماضي، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، قبل فض دور الانعقاد الخامس، أقر أحقية مد عمل المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد.

استمرار المعلمين في عملهم حتى نهاية العام الدراسي عند بلوغ سن التقاعد

وألزم تعديل قانون التعليم، استمرار المعلمين حال بلوغ سن التقاعد في بداية العام الدراسي، الاستمرار حتى نهايته.

جواز مد عمل المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد لمدة 3 سنوات

كما أجاز تعديل قانون التعليم، أن يتم مد عمل المعلمين خصوصا في المواد الدراسية التي تحتاج إلى معلمين، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ التقاعد.

تفاصيل تعديل قانون التعليم

وتنص المادة (88) من تعديل قانون التعليم على: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم من سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.

قرار من رئيس الجمهورية بعد عرض وزير التعليم بشأن مد عمل المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

حق المعاشات عند بلوغ سن الشيخوخة

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة.

