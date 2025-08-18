الإثنين 18 أغسطس 2025
خارج الحدود

رسائل وزير الخارجية للعالم من أمام معبر رفح: مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه

وزير الخارجية أمام
وزير الخارجية أمام معبر رفح، فيتو

قال  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحمل رسالة للشعب الفلسطيني العظيم الصامت الذي يعيش واحدة من أشد المآسي الإنسانية فى التاريخ الحديث.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أننا نحمل رسالة من الرئيس السيسي، والشعب المصري، تحمل نحن معكم في صمودكم على أرضكم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح بالجانب المصرى خلال زيارته، اليوم الإثنين، وبرفقته وفد رفيع المستوى، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، وعدد من الوزراء الفلسطينيين، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى.

عبد العاطي: مصر مع الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه وإقامة دولته المستقلة

ولفت عبد العاطي إلى أن مصر مع الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من دمار وتخريب، ومأساة إنسانية غير مسبوقة، والتعرض للتجويع، هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية.

 

وأضاف وزير الخارجية أن  القضية الفلسطينية تمر بلحظة فارقة، مؤكدا أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه وإقامة دولته على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس. 
كان رئيس الوزراء الفلسطيني قد قام صباح اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية إلى ميناء رفح البري ومركز الإمدادات الغذائية لدعم غزة بالشيخ زويد والمخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري بالعريش ومستشفى العريش العام.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الدكتور محمد مصطفى رئيس وزراء فلسطين معبر رفح الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

