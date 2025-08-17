محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لقرية منية محلة دمنة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، بزيارة مفاجأة لقرية منية محلة دمنة للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.

كما قام بزيارة مجمع العرب الطبي بقرية منية محل الدمنة، الذى تم افتتاحه مؤخرًا بالجهود الذاتية للمجتمع المدني بالقرية، ويقدم خدمات طبية بأجر رمزي موحد، وأثنى على جهود المجتمع المدني في المشاركة بالمشروعات الخدمية.

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته الميدانية المفاجئة لن تتوقف، وأنه يتابع بنفسه مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وخلال تفقده مجمع العرب الطبي بالقرية.

وشدد أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع أوجه الدعم اللازم لقيام المجتمع المدني بدوره في تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن زيارة المجمع الطبي تأتي فى إطار تشجيع العمل الأهلي ومشاركة الدولة فى جهودها المبذولة فى مختلف المجالات خاصة مجال الخدمات الطبية.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المترددين على المجمع الطبي بمنية محلة دمنه، كما التقى بعدد من المواطنين، مؤكدا حرصه الدائم على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وأثنى على الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع وتوفيره للخدمة الطبية لأهالي القرية ومحيطها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.