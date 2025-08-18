من الشرقية إلى القمة، قصة أديب نال وسام الطبقة الأولى ثم غيّبه الموت

رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين الدكتور صابر عبد الدايم يونس، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق محافظة الشرقية، وعميد الكلية الأسبق، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر سابقًا، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرًا لعطائه العلمي والأدبي الكبير

وبرحيل الدكتور صابر عبد الدايم يونس، يستعيد الوسط الأدبي والعلمي مشهدًا فارقًا في حياته، حين نال تكريمًا رفيعًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2023، حيث منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرًا لعطائه العلمي والأدبي الكبير، ليصبح اسمه من بين القامات التي كرّمها الوطن في حياتها، واحتفى بها في سجل المبدعين والعلماء.

رئيس جامعة الأزهر:أبرز أعلام الأدب والنقد في مصر والعالم العربي

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر،في وقت سابق أن الراحل كان واحدًا من أبرز أعلام الأدب والنقد في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن تكريمه من الرئيس جاء تتويجًا لمسيرة علمية حافلة بالعطاء، واعترافًا رسميًا بما قدّمه من إسهامات راسخة في مجالات الشعر والنقد والإدارة الأكاديمية.

نشأة عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الأسبق

وُلد الدكتور صابر عبد الدايم يونس في محافظة الشرقية عام 1948، وتخرج في كلية اللغة العربية بالقاهرة، حيث حصل على الماجستير ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1981، ونال درجة الأستاذية في الأدب والنقد عام 1990.

وتولى خلال مسيرته عددًا من المناصب العلمية والقيادية البارزة، منها وكالة كلية اللغة العربية بالزقازيق لثلاث فترات متتالية ثم عمادتها، ورئاسته للجنة العلمية لترقية الأساتذة في قطاع الأدب والنقد، ورابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة، وعضويته بمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، إلى جانب رئاسته لجمعية الإبداع الأدبي والفني بمحافظة الشرقية.

عشرات المؤلفات النقدية والإبداعية وأشرف على أجيال من الباحثين

كما أثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات النقدية والإبداعية، وأشرف على أجيال من الباحثين، وشارك في مؤتمرات داخل مصر وخارجها، ليبقى اسمه علامة مضيئة في سجل الأدب والنقد العربي.

كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق تنعي الفقيد

نعت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق الدكتور صابر عبد الدايم يونس، حيث تقدم عميد الكلية الدكتور علي عبد اللطيف، الدكتور محمد السعودي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد جودة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وجميع منتسبي الكلية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

موعد صلاة الجنازة

وأشارت الكلية إلى أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر بقرية العطارين التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، على أن يقام العزاء بمدينة الزقازيق.

