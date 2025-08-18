وسط حراسة مشددة، وصول المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات لجلسة المحاكمة (صور)

وصل المتهمون في واقعة مطاردة الفتيات على طريق الواحات، إلى أولى جلسات المحاكمة، وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهن وتعمد مضايقتهن، وسط حراسة مشددة.

ووجه للمتهمين تهمة تعريض المجني عليهما رنا إبراهيم ونزال يوسف للخطر، وكان ذلك بالطريق العام، وذلك حال ملاحقة وتتبع المجني عليهما، والتسبب خطأ في إصابة المجني عليهما مستخدمين السيارات المضبوطة والتسبب في الاصطدام بسيارة نقل ما أحدث بهما الإصابات المثبتة بالتقارير الطبية.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بأكتوبر، حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهن للضحايا وتعمد مضايقتهن.

التحريات تكشف تفاصيل مطاردة فتيات

التحريات الأولية كشفت أن الفتيات كن يتواجدن في أحد المقاهي بالحي الأول بـ6 أكتوبر، ولاحظن مضايقات من ثلاثة شبان، فقررن المغادرة، إلا أن الشبان لاحقوهن على الطريق، وبدأوا في التضييق عليهن، مع تهديدات صريحة من أحدهم: "اقفي يا بت.. اقفي وإلا هزعلك".

ورغم محاولة السائقة، رنا إبراهيم، الإفلات منهم، إلا أنهم ضيقوا الخناق عليها حتى اصطدمت بسيارة النقل على يسار الطريق، ما تسبب في إصابتها باشتباه ارتجاج في المخ، وإصابة صديقتها التي كانت تجلس بجوارها بجروح كبيرة في الرأس نتيجة تطاير الزجاج، بينما نجت الفتاة الثالثة لجلوسها في المقعد الخلفي.

تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أكدت رنا أنهن حررن محضرا رسميا ولن يتنازلن عن حقهن، مؤكدة أنهن كنَّ على بعد لحظات من الموت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.