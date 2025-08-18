عميد قصر العيني: مؤهلون لقيادة ملف زراعة الأعضاء

قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة: إن الكلية تولي ملف زراعة الأعضاء اهتمامًا استثنائيًّا، باعتباره أحد أهم الملفات الطبية والإنسانية في مصر والعالم.

وأضاف صلاح، خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا لزراعة الأعضاء بقصر العيني، أن قصر العيني بما يملكه من تاريخ عريق وإمكانيات بشرية وطبية، مؤهل لقيادة هذا الملف على المستوى الوطني والإقليمي، بما يتسق مع السياسة الصحية العامة للدولة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أن الكلية تسعى إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.

وأوضح أن الاجتماع هدف إلى وضع استراتيجية شاملة تُبنى على أسس علمية وقانونية واضحة، تضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعّالة، وترتقي بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وشدد صلاح على التزام قصر العيني بمسئوليته الوطنية والإنسانية في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن الكلية ستواصل دعمها الكامل لتفعيل الاستراتيجية وتنفيذ خطواتها، بما يرسخ دورها الريادي في الطب والرعاية الصحية داخل مصر وخارجها.

ضوابط ومحظورات زراعة الأعضاء في مصر

حدد قانون زراعة الأعضاء الضوابط والإجراءات والمحاضرات الخاصة براعة الأعضاء وجاءت كالتالي:

لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته. يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب. يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج.

يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا. يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمي إليها المتبرع والمتلقى. لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا. يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها. يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته. لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته. يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين. لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها - بالنسبة للخلايا الأم - وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعي أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني. يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

