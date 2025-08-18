الإثنين 18 أغسطس 2025
موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي

النصر السعودي، فيتو

كأس السوبر السعودي، تتجه أنظار محبي الكرة السعودية إلى مباراة النصر والاتحاد المقرر إقامته غدا الثلاثاء، على استاد هونج كونج الدولي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام مباراة النصر والاتحاد ضمن بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد التي تقام بمشاركة أربعة فرق، حيث يلتقي النصر والاتحاد في نصف النهائي الأول.

بينما يواجه الأهلي القادسية في نصف النهائي الثاني بعد غد الأربعاء 20 أغسطس، على أن يقام النهائي يوم السبت 23 من الشهر نفسه.

النصر يدخل المواجهة برغبة قوية في تأكيد عودته للمنافسة على البطولات بوجود أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو ، وساديو ماني وبروزوفيتش، بينما الاتحاد يسعى لترسيخ هيمنته بعد تتويجه بالدوري سابقًا بقيادة بنزيما وكانتي وفابينيو.

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والاتحاد عند الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وهو ما يوافق الثامنة مساءً بتوقيت هونج كونج.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

وستُبث المباراة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية التي تمتلك حقوق النقل الحصري، إضافة إلى منصة Shahid VIP التي توفر تغطية مباشرة للجماهير داخل المملكة وخارجها، ما يتيح متابعة الحدث لملايين المشاهدين عبر الشاشات.


تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد 

حراسة: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينيجو مارتينيز، نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، جواو فيليكس

الهجوم: ساديو ماني، كينيغيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد المتوقع النصر 


حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسي، ماريو ميتاي

خط الوسط: نغولو كانتي، فابينيو تفاريس، حسام عوار

خط الهجوم: موسي ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

