محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بنسبة نجاح بلغت ٩٤.٦٪ من إجمالي الطلاب المتقدمين، مقدمًا التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، ومتمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.



وأشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ ٥٠٩ طلاب وطالبات، نجح منهم ٤٨٢ طالبًا وتغيب ٢٧ طالبًا، مؤكدًا أن النتيجة ستكون متاحة بالمدارس اعتبارًا من اليوم.

بحث إنشاء مدرسة خاصة

هذا فيما التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة؛ وذلك لبحث التعاون في مجال إنشاء مدرسة خاصة بمواصفات تعليمية متميزة، تماشيًا مع جهود المحافظة للنهوض بقطاع التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، تتيح كافة الأنماط والمستويات التعليمية الرسمية والخاصة، وذلك بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة،

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ والوفد المرافق الموقع المقترح لإنشاء المدرسة بجوار المدرسة المصرية اليابانية، وتم الاتفاق على اختيار الموقع بحيث يكون مجمع للمدارس الموجودة بالمنطقة، والمستهدف تنفيذها مستقبلًا.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بزيارة مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أشادوا بالخدمات الطبية والتأهيلية والترفيهية المقدمة؛ لتمكين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

