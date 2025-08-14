حزب الله يشكر إيران على دعمها المستمر للبنان

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، شكره لإيران على ما وصفه بالدعم المستمر للبنان وقدرته على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقبال قاسم في لبنان، للأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.

وخلال اللقاء، أكد قاسم على "العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني، ووقوف إيران إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

وكان لاريجاني وصل صباح أمس الأربعاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي حيث التقى المسؤولين اللبنانيين.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، إذ يتصاعد النقاش الداخلي حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسط ضغوط دولية وإقليمية، وتبدلات في موازين القوى بالمنطقة، لاسيما بعد تراجع النفوذ الإيراني في الساحة السورية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الإيراني قوله إن بلاده تعارض مساعي نزع سلاح حزب الله.

والزيارة التي حملت رسائل واضحة من طهران، اصطدمت برد لبناني حازم، حيث أكد الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أن السيادة خط أحمر، وأن سلاح أي جهة خارج الدولة مرفوض، في خطوة بدت وكأنها محاولة لرسم قواعد جديدة للعلاقة مع إيران.

ويعتمد حزب الله، على الدعم الإيراني لتعزيز قوته العسكرية والسياسية، ما يثير جدلًا داخليًا وخارجيًا حول تأثير هذا الدعم على سيادة الدولة اللبنانية واستقرارها.

ويرى مراقبون أن دعم طهران المستمر للحزب يمس بسيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها، فيما يعقد استمرار حزب الله بالاحتفاظ بسلاحه، جهود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضبط الحدود ومواجهة التهديدات، ويزيد من مخاطر الانزلاق في صراعات إقليمية، خصوصًا مع إسرائيل.

