اليوم، افتتاح أعمال تطوير حمام سباحة تعليم الدقهلية بحضور المحافظ

تستعد محافظة الدقهلية اليوم الإثنين لافتتاح حمام سباحة تعليم الدقهلية بشارع الجلاء في مدينة المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة مدير تعليم الدقهلية.

اليوم افتتاح حمام سباحة تعليم الدقهلية

تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية لحمام السباحة تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة مرة أخرى بعد توقف لسنوات طويلة.

وخضع حمام سباحة تعليم الدقهلية لأعمال تجديد وإحلال وصيانة على أعلى مستوى.

رئيسهم حمام سباحة مديرية تعليم الدقهلية بشكل مباشر في تقديم خدمات منشودة لطلاب المدارس من أبناء محافظة الدقهلية من مختلف المراحل الدراسية.

موعد بدء العمل في صيانة حمام سباحة تعليم الدقهلية

وأشار وكيل وزارة التعليم بالدقهلية إلى أن العمل بدأ فى إحلال وتجديد حمام السباحة منذ 13-12-2022، وتم تمويل الصيانة من صندوق دعم وتمويل المشروعات.

وأكد أن حمام السباحة هدية تعليم الدقهلية للطلاب ومواطني الدقهلية جميعا وستظل أبوابه مفتوحة طوال العام لممارسة الأنشطة الرياضية الخاصة به، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهلية بأن تكون التربية والتعليم الملاذ الآمن لأبنائنا فى ممارسة الرياضة.

يذكر أن حمام سباحة التربية والتعليم يعد من أول حمامات السباحة على مستوى المحافظة حيث تم تنفيذه بمقاييس أولمبية ويعمل بنظام السخن والبارد وهو أول حمام سباحة مغطى لتدريب الطلاب وتنفيذ الدورات الخاصة بالتفوق الرياضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.