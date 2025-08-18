الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، افتتاح أعمال تطوير حمام سباحة تعليم الدقهلية بحضور المحافظ

حمام سباحة تعليم
حمام سباحة تعليم الدقهلية، فيتو

 تستعد محافظة الدقهلية اليوم الإثنين لافتتاح حمام سباحة تعليم الدقهلية بشارع الجلاء في مدينة المنصورة،  بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة مدير تعليم الدقهلية.

اليوم افتتاح حمام سباحة تعليم الدقهلية

 تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية لحمام السباحة  تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة مرة أخرى بعد توقف لسنوات طويلة. 

وخضع حمام سباحة تعليم الدقهلية لأعمال تجديد وإحلال وصيانة على أعلى مستوى.

رئيسهم حمام سباحة مديرية تعليم الدقهلية بشكل مباشر في تقديم خدمات منشودة لطلاب المدارس من أبناء محافظة الدقهلية من مختلف المراحل الدراسية.

موعد بدء العمل في صيانة حمام سباحة تعليم الدقهلية 

 وأشار وكيل وزارة التعليم بالدقهلية إلى أن العمل بدأ فى إحلال وتجديد  حمام السباحة منذ 13-12-2022، وتم تمويل الصيانة من صندوق دعم وتمويل المشروعات.

وأكد أن حمام السباحة هدية تعليم الدقهلية للطلاب ومواطني الدقهلية جميعا وستظل أبوابه مفتوحة طوال العام لممارسة الأنشطة  الرياضية الخاصة به، وذلك تنفيذا لتوجيهات  وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهلية  بأن تكون  التربية والتعليم الملاذ الآمن لأبنائنا  فى ممارسة الرياضة.

يذكر أن حمام سباحة التربية والتعليم يعد من أول حمامات السباحة على مستوى المحافظة حيث تم تنفيذه بمقاييس أولمبية ويعمل بنظام السخن والبارد وهو أول حمام سباحة مغطى لتدريب الطلاب وتنفيذ الدورات الخاصة بالتفوق الرياضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الدقهلية المهندس محمد الرشيدي اللواء طارق مرزوق تعليم الدقهلية حمامات السباحة صندوق دعم وتمويل المشروعات محافظ الدقهلية مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

أسعار اللحوم والسلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية بعد التخفيضات

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

أخبار الفن اليوم: تفاصيل غرق مدير التصوير تيمور تيمور... محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام.. 10 صور ترصد حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

لتر العباد يواصل الانخفاض، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع الرمان والتفاح في سوق العبور

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

8 موارد للهيئات الشبابية وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads