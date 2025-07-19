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تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في شوارع المنصورة وتفقد حمام السباحة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم، بجولة تفقدية بمنطقة الزعفران وابن زيد بمركز ومدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد على ضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة، وذلك في إطار جولاته المفاجئة في كل مكان وفي أي وقت.

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمركز ومدينة المنصورة

 وأكد محافظ الدقهلية على المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بالمتابعة المستمرة والتصدي لأي أعمال بناء مخالفة ومنعها في المهد، كما وجه بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة واستمرار الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري اللائق، والتقى المواطنين واستمع إليهم وإلى مطالبهم مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في سبيل تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تابع حالة الإشغالات بشوارع المدينة

وتفقد محافظ الدقهلية شوارع الجمهورية والمشاية وجيهان وقناة السويس وشارع الترعة وكلية الآداب، للتأكد من مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري وعدم وجود تجمعات أو تراكمات قمامة، كما تابع حالة الإشغالات بشوارع المدينة وشدد على رفعها أولا بأول وتيسير حركة السير، وأكد أن المتابعة الميدانية المستمرة هي أحد أهم أدوات الإدارة لضمان تقديم خدمات جيدة تليق بأبناء الدقهلية.

تفقد محافظ الدقهلية حمام السباحة بمديرية التربية

 كما تفقد محافظ الدقهلية حمام السباحة بمديرية التربيه والتعليم للتأكيد على ضرورة الحفاظ عليه وتعظيم الاستفادة منه، مشددا على توفير أدوات السلامة وعوامل الأمان بالحمام للمواطنين، وحفاظا على سلامة المترددين على الحمام، وممارسة السباحة بأمان.

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