العاملون بتعليم الدقهلية يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

حرص العاملون بمنظومة تعليم الدقهلية على المشاركة الانتخابية في ثاني أيام العرس الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ المصري 2025.

مشاركة العاملين بمنظومة تعليم الدقهلية في انتخابات مجلس الشيوخ

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بضرورة مشاركة جميع منسوبي منظومة تعليم الدقهلية في الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

حيث حرص جميع العاملين بالإدارات المختلفة على الحضور والإدلاء بأصواتهم عقب فتح اللجان مباشرة، حيث تجرى انتخابات مجلس الشيوخ علي قدم وساق في ربوع محافظة الدقهلية.

وكان الرشيدي قد وجه بضرورة انخراط الجميع في هذا العمل الوطني والمشاركة منذ الساعات الأولى في انتخابات مجلس الشيوخ؛ مما يعكس إيمانه العميق بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية أن مجلس الشيوخ يُعد ركيزة أساسية فى دعم استقرار الدولة وتعزيز مسيرة التنمية، ويلعب دورًا محوريًا في إثراء الحياة التشريعية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وانطلاقًا من الحس الوطني والانتماء، أكد الرشيدي أن مصر تحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائها لمواصلة التنمية، واستكمال مسيرة البناء والتحديث، مشجعًا الجميع على المشاركة الفعالة حتي الساعات الأخيرة لعملية الاقتراع.

وقدم الرشيدي التهنئة لجموع الشعب المصري على هذا العرس الديمقراطي المشرّف المتمثّل في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، والتي تُجسد روح المشاركة الوطنية والوعي السياسي الراسخ لدى أبناء هذا الوطن العظيم، مشيرًا إلى أنّ إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع في الداخل والخارج يُعدّ دليلًا على الإيمان العميق بأهمية المشاركة في صناعة مستقبل الوطن وتعزيز مؤسسات الدولة التشريعية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة واعية وحكيمة، سائلا المولى عزّ وجل أن يُكلّل هذا الاستحقاق الوطني بالنجاح، وأن يُسهم في بناء مستقبل مشرق يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءً، ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.



ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة برموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

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