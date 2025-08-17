أسعار اللحوم والسلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية بعد التخفيضات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو اللحوم الطازجة السودانية بلغ 310 جنيهات، فيما سجل كيلو اللحوم البلدية 330 جنيهًا، بينما تبلغ أسعار الدواجن المجمدة 90 جنيهًا.

وأكدت الوزارة أنها تضخ كميات كبيرة يوميًا من اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين، مع تشديد الرقابة على جودة المعروض والتأكد من مطابقته للمواصفات الصحية القياسية.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الكميات المطروحة تكفي الطلب، لافتًا إلى أن الهدف هو توفير بدائل بأسعار مناسبة تحد من موجة الغلاء وتخفف الضغط عن السوق.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق، ما يجعل المجمعات الاستهلاكية الخيار الأكثر إقبالًا لتلبية احتياجات الأسر المصرية.

مبادرة خفض الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية

تأتي هذه الأسعار بعد التخفيضات في إطار مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها مجلس الوزراء، إذ أعلنت وزارة التموين عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة..

وأكد وزير التموين أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار ١٥ سلعة اساسية، داخل المجمعات الاستهلاكية ومنها:-

– اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو ٣١٠ جنيهات بدلًا من ٣٢٠ جنيها.

– السكر سعر الكيلو ٢٨ جنيها بدلا من ٣٠ جنيها.

– اللحوم المجمدة ١٩٠ جنيها للكيلو بدلا من ٢٢٠ جنيها.

– الدواجن المجمدة سعر الكيلو ٩٠ جنيها بدلا من ١١٠ جنيهات للكيلو.

– اللحوم البلدية ٣٣٠ جنيها للكيلو بدلًا من ٣٥٠ جنيها للكيلو.

– زيت خليط ٨٠٠ مل ٥٢ جنيها بدلا من ٥٤.٥ جنيه.

– زيت خليط ١ لتر ٦٧ جنيها بدلا من ٧٠ جنيها.

– زيت ذرة ١ لتر ٩٥.٥ جنيه بدلًا من ١٠٧.٥ جنيه.

– أرز سعر الكيلو ٢٨.٥ بدلًا من ٣٠ جنيها.

– مكرونة واحد كيلو ٢٣.٥ جنيها بدلا من ٢٥ جنيها.

– شاي ٢٥٠ جرام بسعر ٣٣ جنيها بدلا من ٣٥ جنيها.

– سمن نباتي ٧٠٠ جرام بسعر ٥٩ جنيها بدلا من ٦٢ جنيها.

– صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ١٧.٥ جنيه بدلا من ١٩ جنيها.

كما شملت التخفيضات سلع أخرى ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية ) بنسبة ٥٪؜.

