بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

كشف وليد خليل، رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة، عن آخر تطورات قضية حق الرعاية الخاصة بـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أن النادي حصل على حكم رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالحه.

وقال خليل في تصريحات تليفزيونية "ليس لدينا أي تعامل مباشر مع النادي الأهلي، حيث اتخذنا كل الإجراءات الرسمية عبر فيفا، الذي حكم لصالحنا بسداد مستحقات النادي على دفعتين، بقيمة إجمالية تصل إلى 96 ألف دولار".

وأوضح أن إجمالي المبلغ المحكوم به يصل إلى 120 ألف دولار، حيث يحصل غزل المحلة على النصيب الأكبر 96 ألف دولار، فيما تتوزع باقي المستحقات بين ناديي حرس الحدود والزمالك.

وأضاف: "فيفا ألزم الأهلي بدفع المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بفائدة تصل إلى 5%، وفي حال عدم السداد يتم إرسال إنذار رسمي للنادي، وقد تصل العقوبة إلى إيقاف القيد".

وشدد رئيس شركة الكرة بالمحلة على أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا علاقة له بالقضية، قائلا: "الأمر بالكامل في يد فيفا، واتحاد الكرة المحلي غير معني بحقوقنا في هذه الأزمة".

واختتم خليل حديثه ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، مشيرا إلى أن المنافسة جاءت قوية وصعبة، والنتائج غير متوقعة، مؤكدا أن الحسم سيكون لصالح الفريق الأكثر ثباتًا وصاحب النفس الطويل.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

