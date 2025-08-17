أخبار مصر اليوم: الدواء تحذر المواطنين من علاج مغشوش لفيروس سي.. حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين.. مفاجأة عن واقعة فيديو افتتاح المتحف المصري الكبير

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء التقدم لمسابقة جديدة للعمال والمؤذنين.

طريقة الإعلان عن مسابقات وزارة الأوقاف

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن أي إعلان عن مسابقات جديدة يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء عبر منصة وزارة الأوقاف المصرية أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات أو أفراد يدّعون قدرتهم على التوظيف أو تقديم تسهيلات للتعيين، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الأكاذيب.

رسالة وزارة الأوقاف بشأن حقيقة إعلان الوظائف الخاصة بها

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، حفاظًا على المصداقية وعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.

تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة

حذرت محافظة الجيزة المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، وذلك بعد رصد إعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي تروج لوحدات بعقارات مخالفة.

شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة

وأكدت محافظة الجيزة في منشور لها أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح يتم إزالتها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين التأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة قبل شراء أي وحدة سكنية لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الغش أو التعرض لخسائر نتيجة الإزالة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمران بالمحافظة وحماية المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.

الصحة: الاتجار بالأعضاء يعاقب عليه القانون بالسجن المؤبد

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه منذ إقرار قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، الذي يجرم أي شكل من أشكال الاتجار بالأعضاء ويعاقب عليه بالسجن المؤبد، حققت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا في تنظيم عمليات الزرع وضمان نزاهتها.

حملات توعية تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الشرعي بالأعضاء

وتابع حديثه في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمة الصحة العالمية (WHO) في حملات توعية تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الشرعي، وضمان خضوع المستشفيات لرقابة صارمة تحافظ على المبادئ الأخلاقية والمهنية.

وفي عام 2024، أطلقت الوزارة برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية في الكشف عن حالات الاتجار المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين، مما عزز قدرة المنظومة الصحية المصرية على حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

وتشدد وزارة الصحة والسكان على أن الحقائق العلمية والبيانات الرسمية هي السلاح الأقوى لمواجهة مثل هذه شائعات سرقة الأعضاء، التي لا تستند إلى أي دليل طبي أو قانوني، وإنما تستهدف إثارة الذعر وزعزعة الثقة بالمؤسسات الصحية.

وتؤكد الوزارة على أهمية أن يتحرى المواطنون الدقة وألا ينساقوا وراء الأخبار المضللة، مشيرة إلى أن المصادر الموثوقة مثل الموقع الرسمي لوزارة الصحة أو بيانات منظمة الصحة العالمية هي المرجع الأساسي للتحقق.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز ثقافة التبرع الشرعي بالأعضاء، باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ حياة آلاف المرضى سنويًا، بعيدًا عن الخوف والوصم الاجتماعي.

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة عن واقعة فيديو افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار: إن الفيلم الترويجي لـ المتحف المصري الكبير والذي نشره عبدالرحمن خالد ليس فيه أي مظهر من مظاهر الإبداع، ويعتبر تعديا على حقوق الملكية الفكرية.

الفيلم الترويجي للمتحف المصري الكبير

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الطالب عبدالرحمن خالد أخذ الفيلم الترويجي لـافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي تم إطلاقه قبل الموعد المحدد في وقت سابق لافتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو الماضي قبل إلغائه، ووضع مجموعة من الصور لبعض المشاهير عليه.



دعم وزارة السياحة والآثار للمبدعين

وأشار إلي أن الوزارة تدعم المبدعين المصريين الراغبين في الترويج للمقاصد السياحية المصرية بل وتتعاون مع البعض منهم، موضحا أن المحدد الرئيسي في هذا الإطار هو الإبداع في الترويج السياحي لمصر وعدم الاعتداء علي الحقوق الفكرية للآخرين.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تحديد الأول من نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لافتتاح المتحف المصري الكبير، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي موعد الافتتاح.

هيئة الدواء تحذر المواطنين من علاج مغشوش لفيروس سي بالسوق

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا جديدا للمواطنين بشأن وجود عبوات مجهولة المصدر من المستحضر الدوائي VOSEVI (Sofosbuvir 400 mg

Velpatasvir 100 mg Voxilaprevir 100 mg رقم التشغيلة 22GE59364LDL

ودواء سوفوسبوفير من الأدوية الحديثة التي وفرتها وزارة الصحة للمصابين بالتهاب الكبد سي “فيروس سي” وساعدت في علاج ملايين المرضى المصابين بفيروس سي.



أشارت هيئة الدواء المصرية أنه ورد إلى الهيئة، طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، وجود احتمالية لتداول عبوات مجهولة المصدر من الدواء، على الرغم من أنه لم يتم ضبط أي منها حتى الآن بواسطة مفتشي هيئة الدواء المصرية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها اتخذت إجراءات لمتابعة مستمرة للصنف في السوق المحلي بجانب توعية المواطنين بعدم شراء أي دواء إلا من الصيدليات والمنافذ المرخصة.

وشددت على عدم شراء المستحضرات الطبية عبر الإنترنت بطرق غير شرعية.



ووجهت نصائح للمواطنين بأنه في حالة الشك في عبوة دوائية، يُرجى الرجوع إلى الصيدلي أو التواصل مباشرة مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن (15301)

أشارت هيئة الدواء إلى أن هذا التحذير يخص التشغيلات الواردة فقط، وهي مجهولة المصدر ولم يتم تداولها داخل سوق الدواء المصري.

