14 ألف مشترك في مسابقة "دولة التلاوة" بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مسابقة دولة التلاوة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يشارك بها أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات.

خبرة طويلة في خدمة القرآن الكريم

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تمتلك خبرة واسعة في تنظيم مسابقات القرآن الكريم في الحفظ والتلاوة والفهم باللغات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة امتداد لدورها في خدمة كتاب الله ونشر رسالته، وأن التعاون مع المتحدة يمنحها زخمًا إعلاميًا كبيرًا يليق بمكانة القرآن الكريم.

تصفيات في 7 مراكز على مستوى الجمهورية

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن التصفيات ستجرى في 7 مراكز رئيسية تراعي الانتشار الجغرافي، لتسهيل مشاركة المتسابقين من المحافظات المختلفة، قبل تصفية العدد إلى نحو 300 متسابق فقط، يتم استضافتهم في أكاديمية الأوقاف لاستكمال التصفيات وصولًا إلى المرحلة النهائية.

حفل ختامي بتجهيزات غير مسبوقة

وأكد رسلان أن الحفل الختامي سيقام في استوديو مميز بتجهيزات استثنائية، ليمنح الجمهور تجربة فريدة تعكس عظمة القرآن وروعة التلاوة، مشددًا على أن هذا النجاح ثمرة الشراكة المثمرة بين الأوقاف والمتحدة.

أستاذ ملكية فكرية: صور ومصنفات المصريين تُستغل على الإنترنت دون إذن

وقال الدكتور حسام لطفي، أستاذ الملكية الفكرية، إن انتشار الإنترنت في مصر صاحبه تفشي ثقافة استباحة حقوق الغير، لافتًا إلى وجود مواقع تنسخ الكتب والمصنفات الأدبية والفنية وتتيحها مجانًا مع تحقيق أرباح من الإعلانات، إضافة إلى عرض الإنتاج التليفزيوني والإذاعي الممتد لأكثر من قرن دون مراعاة حقوق الملكية.

صور شخصية تُستخدم في قضايا بلا علم أصحابها

وأوضح لطفي، في مداخلة على إكسترا نيوز، أن الأزمة تمتد إلى الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قد تُسرق وتستغل في تقارير أو أخبار مسيئة، مثل وضع صورة شخص في قضية معينة دون إذنه.

المحتوى المنشور يصبح ملكًا للمنصة

وحذر أستاذ الملكية الفكرية من أن ما ينشره المستخدم على مواقع التواصل يصبح خاضعًا لملكية المنصة مثل فيسبوك، مما يعرض الأفراد لفقدان السيطرة على بياناتهم وصورهم، في وقت يتجه فيه العالم إلى إتاحة معلومات الأفراد على نطاق أوسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.