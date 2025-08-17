الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محمد عبدالجليل يكتب: أسد في مواجهة عامل مغترب.. «المواطن المصري» سلعة رخيصة في ليبيا!

عامل مصري فى ليبيا،
عامل مصري فى ليبيا، فيتو

هل  أصبحت كرامة الإنسان المصري مهانة في الخارج آخر هذه القصص تأتي من ليبيا، عامل مصري بسيط، ترك بلده وأهله بحثًا عن فرصة، يجد نفسه فجأة أمام "سيد" مزرعته الليبي، ليس ليعطيه أجره، بل ليعطيه أمرًا غريبًا: "نام على بطنك". 

ليبي يطلق أسدا على عامل مصري

الأغرب في الأمر هو ما جاء بعده؛ فبعد أن أطاع العامل من الخوف، أطلق صاحب المزرعة أسدًا من قفصه! لم تكن هذه مزحة أو لعبة، بل كانت وسيلة إهانة، إرهاب، وربما استعراض للقوة، وكأن كرامة هذا الشاب المصري لا تساوي شيئًا.

 

ليست هذه القصة هي الأولى ولن تكون الأخيرة. فبين الحين والآخر، تطفو على السطح حكايات عن الإهانة وسوء المعاملة التي يتعرض لها العمال المصريون في الخارج، وخاصة في ليبيا. 

وكأن مجرد حملك للجنسية المصرية في تلك البلاد يجعلك تلقائيًا هدفًا للاستغلال والإهانة. 

 

البعض يُسرق، والبعض لا يحصل على أجره، والبعض الآخر يتعرض للضرب، والآن وصل الأمر إلى حد إطلاق الحيوانات المفترسة عليهم.

غياب الحماية القانونية للعمالة المصرية فى الخارج

قد يظن البعض أن هذه حوادث فردية، لكنها في الحقيقة تكشف عن مشكلة أكبر وأعمق، مشكلة غياب الحماية القانونية والدبلوماسية الكافية للعمالة المصرية في الخارج.

اجتماع تنسيقي بشأن تشغيل العمالة المصرية الموسمية في قطاع الزراعة اليوناني

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجري آليات استقدام العمالة المصرية إلى بلاده

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عامل مصري أسد ا ليبي الحيوانات المفترسة ليبيا العمال المصريون في الخارج

مواد متعلقة

أمن المنافذ يضبط 57 قضية متنوعة من بينها الهجرة غير الشرعية

تونس تتخذ إجراء عاجلا بشأن الحدود مع ليبيا

الأكثر قراءة

تحليل مخدرات، عرض التيك توكر «لي لي» على الطب الشرعي عقب القبض عليها بالقاهرة

شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

بعد حكم فيفا، غزل المحلة يكشف تفاصيل مستحقاته في قضية حق رعاية إمام عاشور

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

وزارة الأوقاف تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة للعمال والمؤذنين وبدء التقديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الأحد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads