أمن المنافذ يضبط 57 قضية متنوعة من بينها الهجرة غير الشرعية

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب بمختلف صورها، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أمن المنافذ يضبط 57 قضية متنوعة

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2578 مخالفة مرورية متنوعة، و54 قضية في مجال الأمن العام، 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ 323 حكمًا قضائيًا متنوعًا،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أي محاولات لارتكاب جرائم التهريب أو المخالفات.

