السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

أمن المنافذ يضبط 57 قضية متنوعة من بينها الهجرة غير الشرعية

أمن المنافذ يضبط 57 قضية متنوعة من بينها الهجرة غير الشرعية

واصل  قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب بمختلف صورها، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أمن المنافذ يضبط 57 قضية متنوعة

 وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2578 مخالفة مرورية متنوعة، و54 قضية في مجال الأمن العام، 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ 323 حكمًا قضائيًا متنوعًا،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 878 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 28 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو سائق شاحنة يسير برعونة في الجيزة

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أي محاولات لارتكاب جرائم التهريب أو المخالفات.

هجرة غير الشرعية قطاع أمن المنافذ مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية مخالفة مرورية جرائم التهريب وزارة الداخلية

