اجتماع تنسيقي بشأن تشغيل العمالة المصرية الموسمية في قطاع الزراعة اليوناني

شهد ديوان عام وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بين ممثلي تنفيذ الاتفاقية من الجانبين المصري واليوناني، وذلك في إطار تطبيق اتفاقية تشغيل العمالة المصرية الموسمية في قطاع الزراعة اليوناني، والموقعة بين حكومتي البلدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بتكثيف الجهود والتواصل في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، تم تقييم المرحلة السابقة من تنفيذ الاتفاقية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانب اليوناني حرصه على مواصلة تنفيذ الاتفاقية لتلبية احتياجات القطاع الزراعي اليوناني من العمالة الموسمية، فيما أكد الجانب المصري التزامه بتوفير العمالة الوطنية المؤهلة وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على آلية تعاون مستحدثة للإسراع في تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحسين التنسيق الفني والإداري بين الجانبين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتنظيم سفر العمالة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل اليوناني في الوقت المناسب، ويعزز فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية في هذا القطاع الزراعي.

شارك فى الاجتماع من الجانب اليوناني كريستوس جياناكاكيس، مسؤول الاتصال بالاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية اليونانية، وكاترينا ليارماكوبولو، بالاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية اليونانية، وميخائيل كوسميديس، رئيس إدارة سياسات الهجرة بوزارة الهجرة واللجوء.

حضر اللقاء من وزارة العمل رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ود. مظهر سيد مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي،وحسام السعدوي، باحث أول بالإدارة العامة للتشغيل،و أشرف رسمي باحث أول بالإدارة العامة للتمثيل الخارجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.