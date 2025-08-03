تنسيقية شباب الأحزاب تصدر 20 تقريرًا دوريًا حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

انعقدت غرفة العمليات المركزية لـتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل متابعة تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على مدار 60 ساعة متواصلة، والتي جرت يومي 1 و2 أغسطس 2025، في 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة حول العالم.

وقد شهدت الانتخابات إقبالًا لافتًا من الجاليات المصرية، مما يعكس وعيهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

غرفة العمليات بهدف متابعة سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها

وقد شكلت التنسيقية غرفة العمليات بهدف متابعة سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها، والتزامها بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة المعايير الدولية للعمليات الانتخابية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين المصريين في الخارج، وقد قامت الغرفة بعملها على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع المتطوعين من الاتحاد العام للمصريين بالخارج.



بدأت الغرفة متابعة عملية التصويت مع افتتاح أول لجنة في السفارة المصرية بنيوزيلندا في الساعة 12:00 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس (حسب توقيت القاهرة)، واستمرت المتابعة حتى اختتام التصويت في القنصلية المصرية بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في الساعة السابعة صباح يوم الأحد الموافق 3 أغسطس (حسب توقيت القاهرة).

لاحظت الغرفة خلال عملية الرصد توافر جميع التجهيزات اللوجستية في مقرات الاقتراع، بما في ذلك أوراق التصويت وصناديق الاقتراع والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالحضور، كما تلاحظ للغرفة التزام كافة البعثات الدبلوماسية في كافة اللجان بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات من توافر ساتر يدلي الناخب بصوته خلفه دون اطلاع أحد على اختياره، وتسهيل عملية التصويت التي جرت بسهولة ويسر في كافة اللجان الانتخابية.



إقبال كثيف للناخبين في دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت

كما لاحظت الغرفة إقبالًا كثيفا للناخبين في دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت، وإقبالًا متوسطا في بعض الدول الأوروبية، مع تنوع واضح في الفئات العمرية للمشاركين وحضور مميز للنساء والشباب.

ورصدت الغرفة بعض التحديات التى واجهت العملية الانتخابية بالمصريين بالخارج، وأبرزها صعوبة تنقل بعض الناخبين بسبب بعد المسافة بين أماكن إقامتهم ومقرات اللجان، مثل أستراليا واليابان، بالإضافة إلى عطل فني مؤقت في النظام الإلكتروني للتصويت بالسفارة المصرية في الكويت استمر لمدة ساعة في اليوم الأول، إلا أنه تم التعامل معه بسرعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديات الطقس التي أثرت علي إقبال الناخبين في بعض الدول ومنها بلجيكا.



عدم رصد مخالفات جوهرية

ومن جانب آخر، لم يتم رصد مخالفات جوهرية، إلا من حالات محدودة لكسر الصمت الانتخابي بوجود دعاية انتخابية لبعض المرشحين خارج مقار بعض اللجان الانتخابية، دون تنسيق مع الجهات المشاركة في الانتخابات، لكنها تبقى جميعها مخالفات محدودة لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية أو نزاهتها، وتم معالجة الشكاوى المحدودة فور ورودها.

وقد أصدرت الغرفة خلال فترة عملها 20 تقريرًا دوريًا رصدت من خلالها تطورات العملية الانتخابية ومواعيد فتح وغلق مقرات الاقتراع وإقبال الناخبين، بالإضافة إلى 20 تقريرًا للطوارئ لتوثيق أي مستجدات طارئة من شأنها التأثير علي مجريات عملية التصويت أو مخالفة لمحددات العمل، وتقرير آخر خاص بمتابعة التغطية الإعلامية الأجنبية للانتخابات، كما أصدرت 89 تقريرًا إخباريًا مصورًا لتوثيق مجريات العملية الانتخابية في مختلف الدول.



التوصيات لتحسين المشاركة في الاستحقاقات المستقبلية

وفي ضوء متابعة العملية الانتخابية، تقدم الغرفة عددًا من التوصيات لتحسين المشاركة في الاستحقاقات المستقبلية، ومنها ضرورة العمل بنظام التصويت الإلكتروني، حيث سيسهم بشكل كبير في تسهيل المشاركة، وأيضا العمل على تفيعل نظام التصويت عن بعد، كما تم فى انتخابات عام 2020، كما توصي بتكثيف حملات التوعية الانتخابية بالتعاون مع السفارات والجاليات ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير وسائل نقل إضافية في المناطق التي يعاني الناخبون فيها من صعوبات في التنقل.

وتؤكد الغرفة في ختام بيانها على أهمية تكثيف التوعية السياسية والحزبية، ومنظمات المجتمع المدني بضرورة استمرار تعزيز نزاهة وشفافية كافة العمليات الانتخابية، وتضافر كل الجهود لتذليل العقبات أمام الناخبين المصريين في الخارج.

كما توصي غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية كافة الأحزاب والقوى السياسية باستمرار التوعية بأهمية مشاركة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري واختيار ممثليهم بحرية تامة في الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري؛ بما يعزز مسيرة الديمقراطية والمشاركة الفعالة في بناء الدولة الدستورية الحديثة.

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