السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجري آليات استقدام العمالة المصرية إلى بلاده

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى مع وزير الخارجية والتجارة المجرى

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم بـ Péter Szijjártó وزير الخارجية والتجارة المجرى.

الجولة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة بالقاهرة 

وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الثنائية بين مصر والمجر، مبديًا ترحيبه بعقد الجولة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة بالقاهرة في أبريل ٢٠٢٥، معربًا عن رغبة الحكومة المصرية في تعزيز التعاون مع الجانب المجري في مجال التصنيع المشترك بمصر وتوطين الصناعة بها.

اتفاق بين البلدين لاستقدام العمالة المصرية إلى المجر

كما ثمّن المستوى المتميز الذي شهده التعاون البرلماني بين البلدين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على التوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستقدام العمالة المصرية إلى المجر، على ضوء الخبرة التي تمتلكها مصر في توريد عمالة ماهرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما وجّه الوزير عبد العاطي الشكر للمجر على مواقفها الداعمة لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، موضحًا محورية الدور الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وحماية أوروبا من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية

و تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية وجهود مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، والتعاون الثلاثي في أفريقيا.

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بدر عبد العاطي الجولة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية الاتحاد الاوروبي المجر

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