كرة اليد، موعد مباراة مصر والنرويج في بطولة العالم للناشئين

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، مواجهة قوية اليوم الجمعة، أمام منتخب النرويج، ضمن منافسات دور تحديد المراكز من الـ5 وحتى الـ8 ببطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا بالقاهرة.

وتقام مباراة مصر والنرويج في الخامسة مساء على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وكان المنتخب قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (29-31)، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين.

مشوار منتخب مصر

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، للدور ربع النهائي من منافسات بطولة العالم للناشئين، بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، خلف منتخب الدنمارك صاحب الصدارة.

وخاض المنتخب الوطني خلال مسيرته 6 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات بدور المجموعات أمام أمريكا والبحرين واليابان، ثم التعادل أمام التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي، قبل الخسارة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية:

حراس المرمى:

یوسف عبدالهادي

عمر فتحي

عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:

عمر مصطفى بركة

حازم الصباغ

ظهير أيسر:

أحمد حلمي مصبح

عادل أحمد سعد

يحيى الكردي

صانع الألعاب:

يوسف عبدالغني

حمزة وليد المرسى

ظهير أيمن:

محمد عدلان

يوسف عمرو «2008»

سيف الدين جلال

كريم حمدي السيد

جناح أيمن:

زیاد أحمد عواد

عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:

محمد أحمد إسماعيل

حسين محمد

على مدبولي.

