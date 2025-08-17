إغلاق مطعم غير مرخص لمخالفة الاشتراطات الصحية بالمنصورة

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إغلاق مطعم بشارع أحمد الحسيني مقابل بوابة توشكى بمركز ومدينة المنصورة، وذلك بناء على التقرير الذي تم عرضه بواسطة اللجنة المشكلة لفحص أوراق ومستندات المحل، والذي تبين منها عدم وجود ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازمة.

محافظ الدقهلية يقرر إغلاق مطعم بالمنصورة لممارسة نشاط بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تبين للجنة المشكلة من صحة وسلامة الغذاء عدم صلاحية بعض الأغذية المقدمة وتحفظت على المضبوطات، كما تبين عدم استيفائه لكافة اشتراطات التشغيل، وقامت اللجنة بالمرور على المحل على إثر ورود العديد من الشكاوي، وقامت بتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة.

إصدار قرار تشميع المحل وغلقه

وأوضح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه بناءا عليه تم إصدار قرار تشميع المحل وغلقه لحين الانتهاء من التأكد من التزامه بكافة الاشتراطات الصحية، وأيضا استيفائه لكافة اشتراطات ترخيص المحل لممارسة النشاط، وفقا لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية.

غلق الأبواب ووضع الشمع عليها

وفي هذا السياق تابع المحاسب محمد عبد الباقي، أعمال اللجنة التي قامت بفحص المحل الذي تبين مخالفته نص المادة رقم 2 من قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية بإدارة محل عام بدون ترخيص، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة المنصورة مع مركز الشرطة وصحة وسلامة الغذاء ومديرية الصحة والطب البيطري وتراخيص المحال العامة، حيث انتقلت اللجنة إلى شارع أحمد الحسيني مقابل بوابة توشكى للمنشأة المذكورة، وتم غلق الأبواب ووضع الشمع عليها، وتعهد صاحب المنشأة بعدم المساس بالشمع والحفاظ عليه وعدم فض الشمع إلا بتصريح من الجهات المختصة.

