مصرع طفل أسفل عجلات قطار في أسيوط

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات قطار أمام محطة جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى هناك.

وأوضحت الفحوصات أن الطفل "م.ع" 13 عامًا، فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد ملابساته وضمان سلامة حركة القطارات والمواطنين.

