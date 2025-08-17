الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة النني وعادل، خورفكان بـ 10 لاعبين يفوز على الجزيرة 2/3 في الدوري الإماراتي

الجزيرة الإماراتي،
الجزيرة الإماراتي، فيتو

انتهت مباراة خورفكان ضد الجزيرة بنتيجة 3-2 لخورفكان، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي.

وتعرض عبد الله الرفاعي لاعب خورفكان للطرد في الدقيقة 73.

وشارك إبراهيم عادل في الدقيقة 64 ومحمد النني في الدقيقة 79 مع فريق الجزيرة بعد أن بدءا المباراة في مقاعد البدلاء.

تشكيل الجزيرة أمام خورفكان

وضم تشكيل الجزيرة بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة:

علي خصيف - إيجور سيروتي - ويليان روشا - عبدالله رمضان - مامادو كوليبالي - ريتشارد أوكونور - رامون ميريز - نبيل فقير - رافائيل تاجير - برونو كونسيساو - فينيسيوس ميلو.

وضمت دكة البدلاء:

عبدالله الحمادي - ستويان ليكوفيتش - إبراهيم عادل - محمد ربيع - محمد النني - إلياس الكريمي - نيكولا فوكيتش - مبارك بني زامة - جي دي جوسينز - حمدان العامري - علي المعمري - ياسر زهلي.

الجزيرة خورفكان الدوري الإماراتي ابراهيم عادل محمد النني

