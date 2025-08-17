الأحد 17 أغسطس 2025
الإيكونوميست: بوتين استهزأ بترامب وبرغبته في الحصول على نوبل للسلام

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

سلطت مجلة “الإيكونوميست” اليوم الأحد، الضوء على حديث مصادر أمنية أوكرانية تفيد بقلقهم بشأن رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام الشامل وتصوره لإزالة الأسباب الجذرية للحرب.

 وأوضحت المجلة نقلا عن مصادر أمنية أوكرانية أن بوتين استهزأ بالرئيس الأمريكي ترامب وبرغبته في الحصول على جائزة نوبل للسلام.

شروط السلام تتضمن انسحاب أوكرانيا بالكامل من إقليمي دونيتسك ولوجانسك

وقال موقع «أكسيوس»، إن شروط السلام التي عرضها بوتين تضمنت انسحاب أوكرانيا بالكامل من إقليمي دونيتسك ولوجانسك.

في سياق متصل، أعلن بيان أصدره قادة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدر قادة أوروبيون بيانا أشادوا فيهم بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق السلام العادل والدائم.

وقال القادة الأوروبيون في بيانهم إنهم مستعدون للعمل مع ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأجل قمة ثلاثية مدعومة من أوروبا.

وأعلن القادة الأوروبيون، دعمهم تصور ترامب بإجراء مزيد من المحادثات مع زيلينسكي ومختلف الأطراف. 

ورحب القادة بجهود ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم.

