خارج الحدود

ترامب: تطور كبير يحدث بشأن روسيا وأوكرانيا.. ترقبوا

ترامب وبوتين، فيتو
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن هناك تقدما كبيرا بشأن روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد يومين من المحادثات التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

 

ترامب: تقدم كبير بشأن روسيا.. ترقبوا
 

وفي منشور له على منصة تروث سوشيال قال ترامب إن "هناك تقدما كبيرا بشأن روسيا، انتظرونا (ابقوا معنا وتابعوا التطورات)".

قادة أوروبيون يتخذون اليوم قرار المشاركة في لقاء ترامب وزيلينسكي بواشنطن


وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أمس السبت محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.

