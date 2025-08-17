الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا: أوروبا وأمريكا على استعداد لتقديم ضمانات أمنية لأي اتفاق سلام في أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا،
قال وزير الخارجية الألماني اليوم الأحد: إن أوروبا والولايات المتحدة على استعداد لتقديم ضمانات أمنية لأي اتفاق سلام في أوكرانيا.

الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات بوتين وترامب

وأمس، أعلن بيان أصدره قادة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدر قادة أوروبيون بيانا أشادوا فيهم بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق السلام العادل والدائم.

وقال القادة الأوروبيون في بيانهم إنهم مستعدون للعمل مع ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأجل قمة ثلاثية مدعومة من أوروبا.

وأعلن القادة الأوروبيون، دعمهم تصور ترامب بإجراء مزيد من المحادثات مع زيلينسكي ومختلف الأطراف.

ورحب القادة بجهود الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم.

وزير الخارجية الألماني أوروبا الولايات المتحدة أوكرانيا بوتين ترامب

