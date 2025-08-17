القبض على طالب إعدادي بتهمة طعن زوجة والده في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط طالب إعدادي، بتهمة إصابة زوجة والده بطعنات آلة حادة بسبب خلافات عائلية، في بندر قوص، جنوب محافظة قنا.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطعنات آلة حادة في دائرة البندر.



وبعد الفحص تبين إصابة د، 25 عاما، بطعنات آلة حادة في الظهر وأن المتهم في الواقعة نجل زوجها طالب يبلغ من العمر 15 عامًا بسبب خلافات عائلية في بندر قوص.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها

