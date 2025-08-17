استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعة بمركز قنا

تواصل الأجهزة المحلية بمركز ومدينة قنا حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قرى المركز، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي.

وقد أسفرت جهود الوحدات المحلية عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، جاءت على النحو التالي: تنفيذ في قرية أبنود 29 حالة إزالة بمساحة إجمالية بلغت 6815 مترًا مربعًا، وفي قرية الأشراف 9 حالات بمساحة 1738 مترًا مربعًا، وفي قرية الجبلاو، تم تنفيذ حالتين بمساحة 490 مترًا مربعًا، وفي قرية أولاد عمرو، تم تنفيذ 6 حالات بمساحة 750 مترًا مربعًا.

وفي قرية المحروسة، تم تنفيذ 43 حالة بمساحة إجمالية بلغت 7525 متر مربع، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بمساحة 100مترًا مربعًا، وفي قرية دندرة تم تنفيذ 28 حالة بمساحة إجمالية بلغت 3335 متر مربع، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بمساحة 75 مترًا مربعًا وفي المدينة، تم تنفيذ 6 حالات بمساحة إجمالية بلغت 1260 مترا مربعا، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بمساحة 65 مترًا مربعًا.

التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

