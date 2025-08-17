الأحد 17 أغسطس 2025
دون إصابات، انهيار منزل من طابقين في قنا

انهيار منزل مكون
انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن، فيتو

انهار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا دون أي إصابات بشرية.

انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات مفاده ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بنجع الجرف بقرية فاو غرب بمركز دشنا.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

انهيار منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن

بالانتقال والفحص، تبين انهيار منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن والسقف من الجريد، يملكه شخص يدعى طلعت جمال سليم، ما أسفر عن نفوق رأسين ماشية دون خسائر في الأرواح.


تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

