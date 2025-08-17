دون إصابات، انهيار منزل من طابقين في قنا

انهار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا دون أي إصابات بشرية.

انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات مفاده ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بنجع الجرف بقرية فاو غرب بمركز دشنا.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

انهيار منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن

بالانتقال والفحص، تبين انهيار منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن والسقف من الجريد، يملكه شخص يدعى طلعت جمال سليم، ما أسفر عن نفوق رأسين ماشية دون خسائر في الأرواح.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.