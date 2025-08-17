الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا جراء إطلاق الصواريخ

وزير جيش الاحتلال
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد إن الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا لأي محاولة لإطلاق النار على إسرائيل.
 

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إننا نفرض على الحوثيين حصارا جويا وبحريا مؤلما وهاجمنا بنى تحتية وهذه البداية.

txt

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن تفاصيل استهداف الاحتلال بصاروخ فرط صوتي فلسطين 2

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد،  باعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة في البلاد.

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتفعيل الإنذارات بإسرائيل

يأتي ذلك بعدما هزت انفجارات عنيفة، فجر اليوم الأحد، أرجاء العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء عن ضربة إسرائيلية نفذها الطيران الإسرائيلي ضد جماعة الحوثي.

وقالت مصادر يمنية: إن انفجارًا عنيفًا وقع في محطة كهرباء "حزيز" جنوب صنعاء، تزامن مع شن غارتين جويتين إسرائيليتين على المنطقة.

وتصر جماعة الحوثي على مواصلة عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى إيقاف العدوان على غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل جيش الإحتلال الإسرائيلي الحوثيون

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

كلاب الشوارع!

تفاصيل وفاة المطرب الشاب نور محفوظ

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة عن واقعة فيديو افتتاح المتحف المصري الكبير

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

غزوات الرسول في شهر ربيع الأول، تعرف عليها

ما حكم الصلاة حال نزول الحيض؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads