حماس: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ موجة جديدة من الإبادة والتهجير

أعلنت حركة حماس اعتزام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي التصديق على خطط احتلال مدينة غزة إعلان لبدء موجة جديدة من الإبادة وعمليات التهجير.

وأشارت الحركة إلى أن الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب غزة تحت عناوين إنسانية تضليل للتغطية على جريمة وحشية يتهيأ الاحتلال لتنفيذها.

وقالت حركة حماس: “إن جيش الاحتلال يشن هجوما وحشيا على أحياء غزة الشرقية والجنوبية ضمن مخطط إبادة وتدمير شامل للحياة”.

واتهمت الحركة، نتنياهو بتنفيذ جرائم جديدة تتنوع ما بين القصف والمجازر وتشريد المدنيين جنوب غزة أمام أنظار العالم.

كما أضافت الحركة أن استمرار جرائم الاحتلال ٢٢ شهرا ما كان ليحدث لولا ضوء أخضر أمريكي ما جعلها شريكا كاملا في الإبادة.

وتابعت: “على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لوقف جريمة الاحتلال الفاشي ومخططاته لتحقيق وهم إسرائيل الكبرى، لذا نهيب الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم الانتفاض نصرة لغزة ورفضا للمجازر والتصعيد لوقف الإبادة”.

وقبل وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهدافها بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقبل وقت السابق كانت أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت القسام: استهدفنا بقذائف منزلا داخله جنود وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي الشجاعية في غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان يوم الخميس الماضي، إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

ومن جانبها قالت سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نير عام بصاروخين ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الخميس الماضي: إن صافرات الإنذار دوت في نير عام بغلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة.

ارتفاع عدد شهداء التجويع في غزة

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

ويوم الخميس الماضي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة.

