جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، باعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة في البلاد.

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتفعيل الإنذارات بإسرائيل

يأتي ذلك بعدما هزت انفجارات عنيفة، فجر اليوم الأحد، أرجاء العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء عن ضربة إسرائيلية نفذها الطيران الإسرائيلي ضد جماعة الحوثي.

وقالت مصادر يمنية: إن انفجارًا عنيفًا وقع في محطة كهرباء "حزيز" جنوب صنعاء، تزامن مع شن غارتين جويتين إسرائيليتين على المنطقة.

وتصر جماعة الحوثي على مواصلة عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى إيقاف العدوان على غزة.

